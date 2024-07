Alto Tanaro, al via la seconda edizione di “Non è mai troppo presto”

Al via la seconda edizione di “Non è mai troppo presto”, la rassegna del libro per bambini e ragazzi in Alto Tanaro, che anche quest’anno ospiterà a Bagnasco, Nucetto e Ormea laboratori, racconta storie, presentazioni di libri e non solo.

La manifestazione nasce nel 2022 grazie al supporto dell’associazione D’Acqua e di Ferro e dell’associazione L’IPPO - CreAttivo, con l’intento di proporre attività, giochi e laboratori in grado di attirare l’attenzione di ragazzi e bambini per avvicinarli sempre più alla lettura e nel contempo per far loro conoscere la ricchezza delle biblioteche presenti sul territorio, quali luoghi collettivi di frequentazione abituale.

L’edizione 2024 è compresa tra le attività immateriali del progetto Borghi e Castelli lungo la Ferrovia del Tanaro: recupero infrastrutture, rigenerazione culturale e sociale tra storia e paesaggio – PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 - Investimento 2.1, finanziato dall’ Unione Europea e promosso dal Ministero della Cultura nell’ambito dell’attrattività dei borghi storici.

L'attività specifica è attribuita all’azione 7.1 del progetto che prevede il potenziamento, attraverso l’implementazione di arredi e attrezzature, delle Biblioteche civiche esistenti a Bagnasco e Ormea, (già attive all’interno del Centro Rete di Mondovì) e l'istituzione di punto prestito a Nucetto, l'unico comune attualmente sprovvisto di biblioteca, connesso alla Civica di Bagnasco.

L’iniziativa si svolgerà nell’arco di tre giornate durante il mese di luglio, cominciando da Bagnasco per proseguire poi a Nucetto e concludersi infine a Ormea.

Per tutti gli appuntamenti dove si prevedano attività all’aperto, in caso di maltempo sarà possibile lo svolgimento in aree attrezzate al coperto.

Il programma dettagliato prevede le seguenti attività:

BAGNASCO

GIOVEDI’ 11 LUGLIO - GIARDINO DELLA BIBLIOTECA - A PARTIRE DALLE ORE 15

“Gli amici di prato verde” di Franca Acquarone

Gioco-presentazione del libro, laboratorio creativo insieme all’illustratrice Letizia Carugati, trucca bimbi a tema.

Libero scambio di libri: durante il pomeriggio i bambini potranno portare da casa i libri che vorranno scambiare con altri, in modo da rinnovare il loro speciale scaffale della fantasia.

Visita della biblioteca e promozione della tessera per iniziare i prestiti fin dalla più giovane età e quindi un’abituale frequentazione.

NUCETTO

GIOVEDI’ 19 LUGLIO - PARCO DEI GUREI - A PARTIRE DALLE ORE 15

“Le avventure di Riccio Gomitolo” di Nicole Bossert

Come per Bagnasco si svolgerà un gioco-presentazione del libro e un laboratorio creativo insieme all’autrice.

Trucca bimbi a tema e libero scambio di libri durante il quale i bambini potranno portare da casa i libri che vorranno scambiare con altri, in modo da rinnovare il loro speciale scaffale della fantasia.

ORMEA

SABATO 27 LUGLIO - CENTRO STORICO - A PARTIRE DALLE ORE 14

Diverse attività animeranno differenti punti nel centro storico di Ormea

Giancarlo Giunchi - racconta storie meraviglioso (piazza San Martino);

Simona De Bernardi - trucca bimbi (Piazza San Martino);

Giorgia Gobbi - parole e forme in movimento (parco della Lea)

Libero scambio di libri tra bambini e ragazzi con possibilità di allestire il loro banchetto (centro storico) e apertura straordinaria della Biblioteca

Libraio - Il Banco di Mondovì (Piazza San Martino)

Ospite della giornata: Marco Somà, illustratore, che terrà due laboratori diversi presso il Parco della Lea (durata di un’ora e trenta circa ciascuno - obbligatoria prenotazione telefonica 389 2559948):

1. Il venditore di felicita’ (indicato per bambini della scuola primaria. ore 14:30-16)

2. Il momento perfetto (indicato per i bambini della scuola dell’infanzia. ore 16:30-18).

Il progetto continuerà durante l’anno scolastico 2024-25 grazie a una collaborazione con le scuole primarie di Ormea, Bagnasco e Nucetto