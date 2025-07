Casteldelfino: il 3 agosto un'intera giornata per famiglie con la caccia animata e i giochi di una volta

L'orma storica Caccia al Tesoro Animata della Valle Varaita fa tappa per la prima volta a Casteldelfino. Il format per le famiglie ideato da Andrea Caponnetto e animato dallo Zenzero Team con la sua contagiosa allegria, porterà nella capitale della Castellata il ritmo e il divertimento di uno degli appuntamenti più amati dell'estate. Appuntamento domenica 3 agosto, in piazza Tounineto, dal mattino al pomeriggio.





Sarà un'occasione per conoscere segreti e curiosità del paese all'ombra del castello, con una serie di attività di ricerca e intuizione che coinvolgeranno tutte le età, alternati da giochi di una volta, per un'immersione nelle atmosfere d'antan.

Iscrizione gratuita: ritrovo mattutino dalle 9,30 alle 10,30, pomeridiano dalle 14,30 alle 15. Pranzo e merenda formato-famiglia a cura della Pro loco.