L'assessore regionale Marco Gallo a Valdieri per verificare i danni del maltempo

L' assessore alla Montagna Marco Gallo si è recato ieri pomeriggio in ricognizione nel Comune di Valdieri per constatare le problematiche del territorio. Ha così prontamente accolto l' appello del Sindaco Guido Giordana. Accompagnato dal primo cittadino, dal vicesindaco Sharon Giraudo, dall'assessore comunale Davide Audisio e dal consigliere Davide Tonello, l’assessore regionale Gallo ha riscontrato le più urgenti necessità di intervento.

Trattato il tema della telefonia in montagna, ormai essenziale, soprattutto di fronte ai casi di emergenza e calamità, spesso incombenti. Nello specifico ne risente la parte Alta del territorio comunale, come le frazioni abitate di Sant’Anna e di Terme, e il territorio montano ove sentieri e rifugi accolgono numerosi frequentatori.

Altro argomento esposto all’assessore è stata la questione relativa al Valasco, al contenzioso in corso per il riconoscimento dell’uso civico e le difficoltà nella gestione dell’area che ne conseguono. Per esempio, con le ultime piogge, molti sono i danni che si contano sulla strada che conduce alla Piana del Valasco, ma purtroppo ancora difficilmente risolvibili proprio per la mancanza di un quadro chiaro di proprietà, per il quale è in corso il procedimento legale sopracitato.

Si è parlato inoltre dell’obiettivo di incrementare qualitativamente e quantitativamente il turismo di montagna con il progetto termale nella Piana di Valdieri. Per il progetto vi è già un accordo di programma con la Regione Piemonte e il 14 Febbraio scorso è stata aperta una manifestazione d’interesse.

A seguire l’assessore è stato accompagnato sul territorio per un sopralluogo ove sono ben visibili i danni causati dall’ingrossamento del fiume Gesso durante le ultime piogge e il relativo bilancio.

Conoscenza, impegno e realizzazione sono segnali innovatori della nuova Giunta regionale, particolarmente apprezzati dagli amministratori locali.