Cuneo: un successo la prima tappa del Roadshow dell’Innovazione del Sistema Poli Piemonte

Si è svolta giovedì 27 giugno, presso lo Spazio Varco a Cuneo, la prima tappa del Roadshow organizzato dal Sistema Poli Piemonte, un ciclo di tre appuntamenti dedicati alla promozione dell’innovazione e collaborazione tra aziende.



Il Polo AGRIFOOD è stato tra i promotori dell’evento: Dario Vallauri, vicedirettore Miac e Responsabile del Polo AGRIFOOD, ha coordinato uno dei sei tavoli di discussione dedicato al settore agroalimentare. La discussione si è animata attorno a questioni legate all’innovazione e alla digitalizzazione del settore alimentare, con l’obiettivo di stimolare la condivisione di idee e promuovere nuovi partenariati tra aziende agroalimentari di settori presidiati dal sistema Poli.



Il tavolo food ha visto la partecipazione di un’ampia gamma di attori del panorama piemontese, quali produttori di alimentari e bevande, startup innovative, aziende fornitrici di impiantistica, soluzioni digitali e tecnologiche per l'agroalimentare e rappresentanti del mondo accademico. Oltre al tavolo agrifood, il Sistema Poli ha animato tavoli di discussione sugli altri settori chiave dell’economia piemontese.



L’incontro ha visto una partecipazione proattiva da parte delle aziende locali, che hanno saputo cogliere l’opportunità di interagire condividendo fabbisogni e proposte di soluzioni. "Siamo soddisfatti della riuscita della prima tappa del Roadshow dell’Innovazione qui a Cuneo. È stato un piacere vedere una così alta partecipazione, dimostrando l’entusiasmo e l’interesse per l’innovazione attraverso la cooperazione e lo scambio di conoscenza - afferma Dario Vallauri -. L’evento ha fornito un’opportunità unica per le imprese del territorio di entrare in contatto con esperti e innovatori, favorendo la nascita di nuove sinergie che sono fondamentali per lo sviluppo del nostro ecosistema economico".



Il Roadshow rappresenta un tassello della strategia con cui il Sistema Poli intende promuovere servizi di accompagnamento alle Pmi regionali. In questo contesto il Polo AGRIFOOD mette a disposizione le proprie competenze in un’ottica di supporto operativo per lo sviluppo delle imprese del settore agrifood.