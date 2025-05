Presidio a Cuneo con le donne in cammino per la pace

In occasione dell’iniziativa nazionale “50.000 sudari per Gaza”, le Donne in cammino per la pace di Cuneo organizzano un presidio pubblico per chiedere giustizia e pace in Palestina.

Durante il presidio, avvolgeranno simbolicamente i loro corpi con un lenzuolo bianco, a rappresentare i corpi dei Palestinesi uccisi, vittime di un atroce genocidio.

Chiedono il cessate il fuoco permanente su tutto il territorio della Palestina e Cisgiordania, l'ingresso immediato di tutti gli aiuti umanitari, sanzioni nei confronti dello Stato di Israele, fine della complicità dell’Europa e lo stop al riarmo

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.