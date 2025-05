“Laboratorio Monviso”: si chiude il progetto che ha rafforzato la rete sociale in valle Po

La sala del Consiglio dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso (in via Santa Croce 4) a Paesana ospiterà giovedì 22 maggio alle 17,30 la presentazione finale del progetto “Laboratorio Monviso”.

Il progetto è stato finanziato dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito della Strategia Aree Interne – Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità, che ha rifinanziato ex art. 1, co.5 lett. E) D.L. 19/2024 gli interventi del bando NextGenerationEU dell’Unione Europea Missione n. 5, Componente 3, Linea di intervento 1.1.1. “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”.

“L’evento – affermano dall’Unione Montana dei Comuni del Monviso - sarà un’occasione di incontro e condivisione con la comunità di valle per illustrare le attività svolte che sono state avviate nel 2023 e hanno consentito la creazione di una importante rete di servizi in ambito giovanile, educativo e sociale”.

Il presidente dell’Unione Emanuele Vaudano esprime la sua soddisfazione: “Le azioni del progetto si sono configurate come un autentico laboratorio di crescita e sviluppo di servizi per i ragazzi con particolare attenzione alle situazioni di fragilità e complessità. Un percorso avviato nei Comuni di Paesana, Sanfront e Ostana che mi auguro possa proseguire e svilupparsi su tutto il territorio dell’Unione grazie al lavoro di rete e collaborazione svolto dalle cooperative sociali coinvolte nel progetto”.

La partecipazione è libera e aperta a tutti.