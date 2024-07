Al via “Mondovì e Motori”

Dopo la splendida notizia arrivata nel mese di aprile con la vittoria della Manovella D’Oro, significativo riconoscimento dell’ASI relativo all’edizione venti-ventitré di “Mondovì e Motori”, torna nel mese di luglio l’immancabile appuntamento con la storia dell’automobile. Nel capoluogo del monregalese, dal 19 al 21 luglio appunto, arriva l’edizione targata venti-ventiquattro della kermesse riservata alle vetture d’epoca, costantemente ante 1940, che giungeranno a Mondovì prima di cimentarsi in un percorso totalmente rinnovato, volto a valorizzare e scoprire il monregalese e l’intero territorio cuneese. Un evento che richiama ogni anno equipaggi dall’intera Italia e dall’Europa, premiando il lavoro del comitato e ricordando l’amico Mario Garbolino, ideatore dell’evento e grande appassionato del mondo delle auto d’epoca.

Un’edizione rinnovata, a partire dalla conferenza stampa di presentazione dell’evento, che si terrà presso la Valauto di Mondovì, all’interno della quale si svolgerà la presentazione del quarto libro della collana “La Storia Siamo Noi” e denominato “Montezemolo Sulle Orme di Ferrari”, scritto dal giornalista dell’Unione Monregalese Marco Volpe e che ripercorre il percorso di Luca Cordero di Montezemolo, protagonista dell’imprenditoria e del mondo dell’automobile, che nel monregalese vede le origini della sua famiglia. Una cornice particolare quella della Valauto, che attenderà tutti i presenti con uno sfondo suggestivo e differente, volto a tributare quello che sarà uno dei momenti importanti della tre giorni monregalese, quello riservato alle vetture della Casa del Cavallino, le Ferrari. Una parte importante della storia automobilistica di casa nostra, che verrà poi omaggiata nella domenica di Mondovì e Motori, dando vita all’evento supercar, definito anche “Salita in Alta Quota”, che vedrà numerosi collezionisti ed appassionati percorrere le strade del monregalese sulle vetture che hanno reso celebre la casa di Maranello.

Un legame diretto che unisce Mondovì e Motori alla vettura che è oggetto del restauro di quest’anno, la Ferrari 365 GT4 2+2 del 1974, che i ragazzi delle scuole CFP Cebano Monregalese e Cigna-Baruffi-Garelli, stanno seguendo con molta passione e dedizione, grazie al supporto dell’ideatore e sostenitore del progetto Enzo Garelli, dei Docenti delle scuole, naturalmente dei maestri restauratori Stefano Mirto, Marino Musso e del verniciatore Fabrizio Mondino.

La presentazione sarà altresì l’occasione per scoprire insieme le numerose novità che accompagneranno, come anticipato, le “Vecchie Signore”, ovvero le vetture ante 1940. Numerose le adesioni pervenute fino a qui, che alimentano il grande lavoro dell’organizzatrice Nadia Garbolino, figlia di Mario Garbolino, che insieme al comitato di Mondovì e Motori sta definendo gli ultimi dettagli per la tre giorni di metà luglio. Un evento che, come sottolinea tra le sue battute, è frutto di un grande lavoro di squadra. "Questa edizione sarà ricca di novità, soprattutto inerenti al percorso ed i luoghi interessati dal nostro passaggio. La base resterà a Vicoforte, con l’accettazione degli equipaggi il venerdì nella tarda mattinata, presso Casa Regina Montis Regalis. Di lì partiremo alla volta di Cuneo, seguendo un itinerario che toccherà diversi centri del nostro territorio, prima di arrivare nel capoluogo. Qui le vetture rimarranno per tutta la serata di venerdì, precisamente in Piazza Galimberti, dove gli equipaggi potranno cenare ed ammirare lo spettacolo dell’Illuminata. Il sabato torneremo invece nel monregalese, con l’esposizione delle vetture dal pomeriggio per le vie del centro storico di Mondovì Breo, prima della presentazione degli equipaggi in costume d’epoca, che avverrà nella serata di sabato in Piazza Ellero. La domenica saremo ancora a Mondovì, con le vetture esposte per tutta la giornata in Piazzale Giardini, in modo da dare l’opportunità a tutti gli appassionati di vedere queste splendide vetture. In ultimo, ma non per ultimo, desidero ringraziare tutto il comitato per il grande supporto, la Città di Mondovì, l’Associazione La Funicolare e naturalmente il Club Ruote D’Epoca Riviera Dei Fiori".

Tante le novità, insomma, alle quali si riconferma la presenza nelle giornate di sabato e domenica della Mostra Scambio, che avrà anche in questa edizione numerosi espositori, all’interno dell’ala situata in Piazzale Giardini, dove si annuncia altresì la presenza di camion d’epoca, motocarri, delle “Vecchie Signore” la domenica e di molto altro ancora. Una grande opportunità per gli appassionati di fare un salto all’indietro, ammirando dei veri e propri capolavori del passato.

Importante il supporto dell’Associazione La Funicolare, da diversi anni al fianco di Mondovì e Motori, e che porta il saluto di benvenuto a questa nuova edizione tramite le parole di Mattia Germone. "Pochi mesi fa questa kermesse ha ricevuto il gradito riconoscimento della Manovella D’Oro da parte dell’ASI. Ora siamo nuovamente qui ad attendere un’altra edizione, che porta al suo interno tante iniziative che la rendono veramente importante. Dalle Vecchie Signore, passando per il Restauro, che ogni anno impegna diversi ragazzi delle scuole in un progetto davvero entusiasmante, e per questo un doveroso ringraziamento va sicuramente ad Enzo Garelli. Senza dimenticare il libro, in questa edizione riservato ad un protagonista del mondo dell’automobile come Montezemolo, che nel monregalese ha le sue radici. Un altro capitolo di questa raccolta di libri, riferita alla collana che è stata denominata non a caso La Storia Siamo Noi e che rende grande il nostro territorio. Complimenti poi a tutto il comitato di Mondovì e Motori per il grande lavoro, dimostratosi molto unito e con grandi capacità. Altresì vorrei fare una menzione alla Città di Mondovì, alla Fondazione CRC e gli sponsor privati che sostengono ogni anno questo grande evento. Quest’anno poi, grazie al coinvolgimento altresì di Confcommercio Cuneo, ed alla collaborazione di WeCuneo, Mondovì e Motori entra a far parte del programma di Cuneo Illuminata".