I Cavalieri del Roero hanno festeggiato l'estate a Canale

Il meteo quotidianamente incerto e talvolta minaccioso di questa strana estate, non ha minimamente smorzato la voglia dei cavalieri roerini di ritrovarsi a celebrare l’attesa festa tradizionale che si è svolta sabato 29 giugno, presso le prestigiose cantine di Cascina Chicco in Canale, come già nel 2018.

La scelta prudente di rinunciare all’opzione all’aperto sul panoramico spiazzo antistante le cantine, anziché rattristare, è stata premiata dall’eleganza dei saloni interni generosamente messi a disposizione. Di questo, e come noblesse cavalleresca impone, il Gran Maestro Carlo Rista ha voluto ringraziare anche con omaggi floreali le signore dei padroni di casa: le gentili Simona e Lara, mogli rispettivamente dei titolari Marco e Enrico Faccenda, e Maddalena, loro saggia e solerte mamma.



La cena ha coinvolto quasi duecento commensali - convenuti da ogni parte del Roero, ma anche dal Torinese e dal Milanese - nella tradizionale atmosfera di cordiale amicizia che da sempre caratterizza ogni festa dell’Ordine. Dopo il benvenuto espresso dal Gran Maestro Carlo Rista, gl’inni d’Europa, Nazionale e del Roero hanno introdotto un solenne momento con l’investitura a cavaliere del Roero dell’Onorevole Marcello Coppo, eminente avvocato di Asti e deputato al Parlamento italiano, presentato da Giovanna Margiaria. Il neo cavaliere, ringraziando, ha svolto un simpatico discorso affermando la sua fedeltà al territorio

monferrino ed ora anche roerino, orgoglioso anche della sua parentela con Dumini Badalin, illustre poeta piemontese, cantore di quella civiltà contadina che la società dei consumi ha molto alterato se non distrutto.

La festa, dal sapore quasi di una veglia, perché ricca di suggestioni poetiche, musicali, canore, è brillantemente proseguita senza neppure impedire fugaci conferme di accordi tra gli addetti ai lavori per i più imminenti impegni quali, ad esempio, la redazione de La Roa, periodico dell’Ordine, il cui prossimo numero è in gestazione; la conclusione a giorni del concorso Premio di laurea ed il suo rilancio; le riunioni del direttivo e delle commissioni, le borse di studio ed altro ancora a conferma della costante vivacità dell’Ordine sotto la guida dell’inossidabile Gran Maestro Carlo Rista.