La Juventus Women U15 ha vinto lo Scudetto: due giovani cuneesi nella rosa bianconera

Campionesse d’Italia! Un’emozione incredibile per la Juventus Women U15 giovedì 27 giugno a Tolentino: la squadra ha vinto la finale del campionato italiano, battendo la Roma 1 a 0 ed aggiudicandosi così lo Scudetto.

Capitana della squadra, Daria Rosso ha 15 anni e vive a Busca. Ha iniziato a giocare a calcio quando aveva 7 anni. Figlia dell’ex presidente del Cuneo Calcio Marco Rosso, la sua carriera sportiva è iniziata nel Busca Calcio, dove ha giocato per tre anni. Nel 2019 è stata selezionata dalla Juventus Woman ed è studentessa presso il liceo scientifico di Saluzzo. Una gioia immensa traspare nel suo sorriso e nei suoi occhi mentre vittoriosa tiene tra le mani la coppa: per le bianconere è un successo che torna dopo lo Scudetto conquistato nella stessa categoria nella stagione 2021/2022.

Gli esordi per Giulia sono stati nella squadra maschile del Val Maria, allenata dal papà ed in seguito da Fausto Ferrero, Flavio e Mauro Arnaudo. Dopo il Val Maira, insieme al fratello è passata nel Busca Calcio, unica calciatrice di una squadra completamente maschile. Tre anni fa è stata selezionata dalla Juventus Woman, iniziando così a giocare in una squadra femminile. È studentessa presso il liceo scientifico di Cuneo e quest’anno ha partecipato a 3 raduni della nazionale italiana U15.