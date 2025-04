Cuneo, al via la raccolta fondi “Un caffè per il Myanmar” dell'istituto "Bianchi-Virginio"

In seguito al recente terremoto che ha sconvolto la Birmania, tutta la comunità del “Bianchi – Virginio” si mobilita. Grazie alla sensibilità mostrata dai rappresentanti di Istituto, coadiuvati da alcuni docenti, è stata organizzata la raccolta fondi “Un caffè per il Myanmar” in favore delle popolazioni colpite dal sisma.

Dalla giornata di domani, 9 aprile 2024, all’ingresso dei plessi dei Licei di Via De Gasperi 11 e dell'I.T.G. di via Ramorino 3, saranno presenti due contenitori al cui interno è possibile lasciare un contributo (anche solo l'equivalente di un caffè… di qui il nome della raccolta) in favore di un’associazione che si occupa da tempo di assistenza medica (e non) nei Paesi bisognosi di aiuto.