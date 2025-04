“Retournen a l’escolo”, terzo incontro di primavera giovedì 10 aprile a Coumboscuro

Il programma della rassegna d’incontri a Coumboscuro “Retournen a l’Escolo”, presso l’aula del “Magistre” Sergio Arneodo il 10 aprile prossimo – ore 21.00, annuncia l’arrivo del prof. Michele Corti tra i maggiori specialisti la condizione economica / sociale delle terre Alte italiane. Il titolo dell’evento “Far west delle Alpi” risulta di grande attualità, e porta al centro i contrasti e le difficoltà delle condizioni della montagna versus il futuro e le sfide del secondo millennio.

Dunque temi di grande attualità ed oggi centrali per la sopravvivenza delle comunità delle Alpi. L’incontro è dunque aperto a tutti coloro che vivono in montagna o che hanno ancora nella montagna riferimento di vita e continuità e convincimento di un futuro delle terre marginali d’Europa. Che soluzioni può dare ai problemi della montagna una società in crisi, incapace di guardare ad essa senza filtri deformanti?

Docente di Zootecnia di montagna presso l'Università di Milano sino al 2023, il professore Michele Corti è una personalità italiana riconosciuta riguardo la realtà delle Alpi. Si è occupato di alpeggi, transumanza, prodotti e razze di montagna, temi che sono sviluppati nelle diverse edizioni in volume oggi di riferimento. Titolare di diversi blog di resistenza rurale cura il sito di riferimento dell’attualità e della difesa delle comunità della montagna italiana. presidente dell'associazione Pastoralismo alpino e dell'associazione per la tutela dell'ambiente e della vita rurali.

Negli ultimi anni ha rivolto il suo interesse di ricerca ai sistemi di allevamento animali estensivi considerati dal punto di vista polifunzionale del mantenimento del paesaggio e, della prevenzione degli eventi calamitosi e del miglioramento a fini faunistici, ma soprattutto dell’integrazione con l’attività turistica. Più di recente si sta occupando dell'impatto della predazione a seguito della comparsa del lupo e della reintroduzione dell'orso sulle Alpi

Riguardo lo specifico della civiltà alpina, collabora al Forum Terre Alte e cura la manifestazione itinerante festival del pastoralismo e dell'alpeggio Terre d'Alpe che ha preso il via a Cuneo nell'inverno 2013/2014 con programmazione di nuove tappe in Lombardia.

Come esperto opinionista collabora con diverse testate giornalistiche di settore "Caseus", "Porthos", "Alimenta", L'"Ecologist", "Confronti -Regione Lombardia", "Mediterraneo-Agricoltura Biologica".

Le “veià ”a l’Escolo de Magistre, si concludono con una tavolata a cui i partecipanti potranno contribuire, portando bevande o piatti dolci o salati… ed una “asquio”, un pezzo di legno, come hanno sempre fatto gli allievi d’un tempo, per riscaldare le aule delle scuole di montagna.