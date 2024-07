A Boves tutto è pronto per i tradizionali festeggiamenti patronali di frazione Sant'Anna

Da venerdì 26 e fino a mercoledì 29 luglio festeggiamenti patronali a Sant’Anna di Boves.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Sant’Anna, parte venerdì alle 20 con la messa solenne in onore della Santa e seguirà la serata a base di padine e birra.

Alle ore 21 serata latina in collaborazione con la Imperial Dance con l’esibizione del latin team. (ingresso gratuito).

Sabato 27 luglio da partire dalle ore 9 la festa prosegue con la seconda edizione del Torneo Sant’Anna Padel Party nei locali del Boves Padel Club, la nuova struttura sportiva aperta in via Cuneo. La giornata proseguirà alle 14 con la tradizionale gara a bocce petanque a sorteggio e dalle 20 con la serata “Chicken & Chips” (polletto e patatine), in collaborazione con la rosticceria Politanò G. e figli, con biglietti ad esaurimento, accompagnata dalla musica del dj Mario Jay Bee.

Dalle ore 21 in collaborazione con l’Asd Sport Time Boves lo spettacolo “In Volo” con l’acrobatica aerea e la giocoleria.

A partire dalle ore 22 grande appuntamento con la musica con la cover band dei Pinguini Tattici Nucleari, “Tattici dello Zen”. La serata di festa proseguirà, dalle ore 23,30, con Pippo Palmieri da Radio 105.

Domenica 28 luglio alle ore 10,30 messa solenne. Dalle ore 15 scampagnata in bicicletta a conoscere i luoghi di culto religiosi sant’annesi a seguire il “Nutella party”.

Alle ore 16.30 con la visita guidata a gruppi si scopriranno quadri e dipinti custoditi nella chiesa di Sant’Anna, a cura di Barbara Rosso.

Alle ore 20 si terrà l’attesissima Cena Campagnola (biglietti ad esaurimento).

Il goloso menu prevede: lumache ai porri, lumache alla diavola, lumache peperoni e nocciole, gnocchi con ragù di lumache, lumache con salse. Lumache fritte co blu di montagna. Dolce.

La serata di festa proseguirà, alle ore 21, con la serata danzante con l’orchestra “Non solo liscio”.

