In.Differenti cerca giovani artisti per una mostra allo Spazio Dom di Alba

Poesia, disegno, fotografia, contaminazioni: In.Differenti, associazione culturale giovanile di Alba, lancia un appello a tutti i creativi under 25 del territorio (e non solo). C’è tempo fino al 13 giugno per proporre una propria opera da esporre in occasione del festival che animerà lo Spazio Dom dal 27 al 29 giugno.

La chiamata è aperta a opere originali e sperimentali, nate dall’intuizione, dalla riflessione o semplicemente dal desiderio di esprimersi. "Fatevi avanti!" scrivono i promotori sui social. "Allestiremo uno spazio dove diverse forme artistiche potranno essere contemplate da curiosi e visitatori".

Il progetto si inserisce nel calendario di un festival dove si intrecceranno musica, cultura, gioco e pensiero critico, con l’obiettivo dichiarato di "fondersi con le domande che ci circondano".

Per maggiori informazioni e per candidarsi con la propria opera, è possibile scrivere in DM sui social oppure contattare i numeri 392 4891047 o 320 6638638.

In.Differenti è un collettivo nato ad Alba nell’aprile del 2023 dall’iniziativa di sette ventenni della zona. Il nome richiama la celebre frase di Antonio Gramsci – «Odio gli indifferenti. [...] L’indifferenza è il peso morto della storia» – per ribaltarla in azione civica e culturale. "Vogliamo diventare il peso vivo della nostra storia", spiegano.

L’associazione si propone di diventare un luogo di incontro, confronto e formazione per ragazze e ragazzi tra i 16 e i 25 anni, uniti dalla volontà di discutere e approfondire i temi dell’attualità e della politica, attraverso esperienze condivise.