Nuovi Mondi Festival, gli appuntamenti della settimana

Dopo il successo della prima settimana di Festival, Nuovi Mondi prosegue fino a venerdì 5 luglio con una serie di appuntamenti del Cinecamper diffusi tra Moiola, Valloriate e Roccasparvera, e il “Concerto a 432 HZ” con il biologo molecolare e musicista compositore Emiliano Toso.

Programma

Martedì 2 luglio - ore 21:00 | MOIOLA/Lou Estela

CineCamper: Holy Bread

‘Holy Bread’ è un toccante documentario che racconta storie di coraggio e resistenza dei portatori di carichi illegali tra l'Iran e il Kurdistan, le loro condizioni di vita, offrendo uno sguardo umano su un tema spesso ignorato.

Mercoledì 3 luglio - ore 21:00 | VALLORIATE/Casa Berardengo, Fraz. Serre

CineCamper: Shadow Game

‘Shadow game’ esplora il viaggio di giovani rifugiati attraverso l'Europa. Questo potente documentario segue i loro pericolosi percorsi, evidenziando le sfide e i pericoli che affrontano nella speranza di una vita migliore.

Giovedì 4 luglio - ore 21:00 | ROCCASPARVERA/Piazza Castello

CineCamper: Un Pasteur

Il documentario 'Un Pasteur' racconta la vita di un pastore nella regione francese del Cévennes. Seguendo le sue attività quotidiane, il film offre uno spaccato della tradizione pastorale e delle sue interazioni con la comunità locale.

Venerdì 5 luglio - ore 21:00 | ROCCASPARVERA

Emiliano Toso: Concerto 432 Hz

Il biologo molecolare e musicista compositore Emiliano Toso offrirà al pubblico un'esperienza musicale unica. Usando la frequenza 432 Hz, nota per i suoi effetti benefici sul corpo e sulla mente, creerà un evento rilassante e rigenerante, perfetto per un momento di meditazione e introspezione. A seguire, aperitivo per i presenti.

