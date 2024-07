Borgo, attive le cedole librarie per i libri scolastici della primaria 2024/25

A partire da oggi le cedole librarie per i libri scolastici delle scuole primarie sono state attivate per cui i librai possono emetterle a favore degli alunni residenti a Borgo San Dalmazzo frequentanti qualunque plesso italiano.

Infatti, anche per quest’anno si conferma la gestione delle cedole librarie in modalità dematerializzata. Pertanto i residenti di Borgo San Dalmazzo potranno recarsi direttamente da un libraio e fare richiesta dei libri scolastici semplicemente presentando il codice fiscale dell’alunno. Dopo una rapida verifica sul portale dedicato, il libraio potrà emettere la cedola e prenotare o consegnare i libri richiesti.