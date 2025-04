Con il progetto "Ri-generazionI" rinasce il palazzo delle ex scuole elementari di Ormea

Nell’ampio atrio di ingresso del Palazzo delle Scuole Elementari di Via Dottor Bassi, costruito alla fine dell’Ottocento, si vedono i segni delle nuove funzioni che oggi è chiamato a svolgere, grazie al progetto “RI-GENERAZIONI: L’EX SCUOLA CHE RIVIVE”, predisposto dal Comune di Ormea con la collaborazione dei Servizi Socio Assistenziali del territorio e realizzato con il contributo della dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Entrando nel maestoso palazzo si nota l’arredo dell’ampio atrio dell’ingresso, con alcuni divanetti affiancati da piccole e graziose librerie, la sala a sinistra è stata attrezzata a nuovo con tavoli, sedie, armadi colorati a misura di bambino e arricchita da un murales che tra ispirazione dal titolo del progetto e dal logo, mentre ai piani superiori sono stati allestiti gli spazi dei servizi di supporto alle attività che si svolgono nelle ampie sale dei tre piani, che hanno ospitato per decenni i bambini e i ragazzi di Ormea nelle loro frequenze scolastiche.

Il palazzo era stato costruito negli ultimi anni dell’Ottocento, nel cuore del centro storico, per ospitare le Scuole Elementari e poi i corsi dell’Avviamento e le Scuole Medie, poi era stato abbandonato negli anni ‘80 del secolo scorso quando tutte le attività educative e didattiche dei diversi ordini delle scuole locali erano state trasferite nella nuova costruzione realizzata in località Altramella.

L’edificio, che ha una superficie complessiva di circa mille metri quadrati disposti su tre piani, è stato ristrutturato negli anni 2000 con un finanziamento dell’Unione Europea e, recentemente, è stato dotato anche dell’ascensore.

Negli anni il palazzo è diventato la sede di attività e di associazioni come Ulmeta (Le Ragazze di Ormea), Idee Giovani, la Scuola di Danza Doppie Punte, l’associazione di arrampicata Run TanaRoc; le attività, rivolte alle diverse fasce di età della popolazione, con il sostegno del progetto sono state notevolmente incrementate. Il progetto prevede anche lo svolgimento di altre attività da parte delle Associazioni culturali locali L’IppoCreAttivo, Ulmeta, Nuovo Cinema Ormea.

Sono iniziate a dicembre le attività educative post scolastiche per i bambini della scuola dell’obbligo, due pomeriggi la settimana, gestite dalla Cooperativa di Animazione Valdocco.

Il Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese ha già organizzato alcuni incontri di animazione e sta predisponendo dei corsi formativi per i giovani, raccogliendo le necessità e le proposte del territorio.

Il progetto, che è stato predisposto dall’Amministrazione Comunale di Ormea e dai Servizi Sociali del Cebano, ha come partner sia l’Istituto Comprensivo di Garessio, che comprende le scuole medie, primarie e dell’infanzia dell’Alta Val Tanaro, che il Baruffi, per la sede dell’Istituto Professionale Forestale di Ormea. L’obiettivo del progetto è la trasformazione dello storico Palazzo delle Scuole Elementari del capoluogo in un punto d’incontro e centro vivo che ospita quotidianamente attività rivolte ai cittadini di tutte le fasce di età, dai bambini ai giovani e agli anziani.