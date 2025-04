Mondovì, a luglio ritorna la scuola materna estiva

La Giunta comunale ha approvato, nei giorni scorsi, gli indirizzi generali per il nuovo affidamento quinquennale volto a garantire un servizio educativo di scuola materna estiva a sostegno delle famiglie. La futura concessione, dunque, si dipanerà tra il 2025 e il 2029 nei mesi di luglio e di agosto e si dovrà svolgere, in via prioritaria, presso la sede della scuola dell’infanzia cittadina di Borgo Ferrone.

Il concessionario del servizio, inoltre, dovrà prevedere la costituzione di due sezioni a luglio e una sezione ad agosto (ciascuna con un massimo 26 bambini per un totale complessivo massimo di 78 bambini) e dovrà parimenti garantire un orario educativo minimo dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì. In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, infine, sarà data la precedenza ai bambini residenti nel Comune di Mondovì.

"Abbiamo ultimato le procedure necessarie per la concessione del servizio di scuola materna estiva – il commento del sindaco e dell’assessora all’Istruzione – che avrà una durata quinquennale e inizierà dal prossimo mese di luglio. A prescindere dal futuro affidatario, rimane confermata la priorità accordata ai residenti di Mondovì e lo svolgimento nei mesi di luglio e di agosto. Una volta individuato l’operatore, a stretto giro verranno resi noti tutti i dettagli informativi per l’iscrizione".