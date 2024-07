Investire nelle persone: un impegno che vale

Cos’hanno in comune un assistente familiare, un operatore socio-sanitario e un assistente di studio odontoiatrico? Potrebbe sembrare un indovinello, ma è piuttosto una suggestione per invitare tutti a fare un grande applauso a chi ha deciso di investire le proprie energie in un percorso formativo volto ai servizi alla persona e che, in queste settimane, ha conseguito la qualifica. (Corsi finanziati dalla Regione Piemonte tramite il POR FSE+ 2021-2027)

Quasi 100 Nuovi Professionisti Pronti a Iniziare

Con il mese di luglio saranno quasi 100 i qualificati nelle sedi di Ceva, Mondovì e Fossano che, terminato il loro percorso di formazione, si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro socio-sanitario. Molti di loro hanno affrontato la formazione mentre già lavoravano, dimostrando una dedizione encomiabile. Questa piccola industria diffusa sarà un supporto diretto alle persone, sia esso fisico, emotivo o sanitario, svolgendo un ruolo cruciale nel sostenere la salute, il benessere e la coesione delle comunità locali. I benefici di questi professionisti si estendono ben oltre le singole famiglie e i pazienti che assistono direttamente, ma arrivano a essere rilevanti per i territori in cui vivono e operano, favorendo benessere e sviluppo.

Da Assistente Familiare a OSS: Un Percorso di Crescita

Negli ultimi anni in particolare è cresciuto il numero dei qualificati Assistente Familiare. Questo percorso formativo ha guadagnato popolarità soprattutto poichè rappresenta un’opportunità per iniziare a lavorare nell’assistenza e conoscere il settore senza doversi subito impegnare nelle 1000 ore richieste dal corso OSS, che comporta anche un significativo impegno economico.

Gli assistenti familiari non solo sono un sostegno qualificato per le famiglie, ma rappresentano anche un trampolino di lancio verso la qualifica di OSS: grazie alle abilità di base acquisite infatti, gli assistenti familiari possono superare più facilmente la prova di selezione per il corso OSS e beneficiare di una riduzione delle ore di formazione e delle relative spese di partecipazione.

Inoltre, la delibera G.R. del 18/12/2023 n. 28-7934 della Regione Piemonte permette agli assistenti familiari di lavorare temporaneamente anche in strutture residenziali, ma solo all'interno del Piemonte.

Un Settore in Continua Espansione

La domanda di operatori socio-sanitari è sempre ampia e mai completamente soddisfatta. Per questo motivo, a settembre partiranno nuove edizioni dei corsi per le diverse qualifiche:

Operatore Socio-Sanitario a Ceva

Assistente di Studio Odontoiatrico a Fossano

Assistente Familiare a Mondovì e Fossano

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il CFPCemon tramite il sito web.

Questi corsi, finanziati dalla Regione Piemonte tramite il POR FSE+ 2021-2027, rappresentano non solo un'opportunità di crescita professionale, ma anche un modo per contribuire significativamente al benessere della comunità, dimostrando che investire nelle persone è sempre una scelta vincente.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi al corso www.cfpcemon.it oppure 0174701284