La vetrina del Tour, volano mondiale per il turismo di Langhe e Roero. E Cirio annuncia: "Pronti per la Vuelta 2025"

La due giorni piemontese del passaggio del Tour de France in Piemonte (oggi la tappa Pinerolo-Valloire) è uno di quegli avvenimenti che lasceranno il segno nella storia sportiva della nostra regione. Ma non solo. L’impatto dal punto di vista mediatico dell’avvenimento è enorme, con una grandissima ricaduta d’immagine per tutto il territorio.

Le Langhe ed il Roero, patrimonio Unesco da 10 anni, hanno visto sfilare la carovana gialla su una bella fetta del loro territorio, con immagini rilanciate in tutto il mondo. Un volano per il turismo, presente e futuro: “Una giornata importante a cui lavoriamo da almeno 4 anni – ha detto il presidente della Regione Alberto Cirio subito dopo l'arrivo della carovana gialla nel capoluogo regionale -, un’occasione enorme per il Piemonte perché nelle scorse ore 200 paesi del mondo, oltre 12 milioni di persone hanno visto il Piemonte attraverso il ciclismo assaporandone le bellezze”.

Rimarcando quanto l’apporto degli avvenimento sportivi di alto livello sia uno tra i punti salienti dell’economia piemontese a livello turistico: “Se siamo riusciti a portare il turismo a essere il 10% del Pil regionale è perché dietro c’è un grande lavoro di cui gli eventi sportivi sono certamente un pezzo fondamentale – ha aggiunto il Governatore -. Le ricadute dirette sono sicuramente superiori ai 15 milioni, ma le ricadute dei grandi eventi sportivi sono la promozione perché se dovessimo pagare la pubblicità in 200 paesi del mondo per almeno 5 ore di diretta televisiva non ci sarebbero soldi sufficienti”.

Sulle ali dell’entusiasmo per il successo ottenuto con il Tour, Cirio ha annunciato che il Piemonte è pronto per vivere un’altra grandissima emozione sportiva inerente il ciclismo: “Per ospitare tappe della Vuelta di Spagna nel 2025 siamo in dirittura d’arrivo, siamo in volata”. Aggiungendo: “Le Atp ci hanno dato un insegnamento insegnato enorme, ci hanno fatto crescere nella maturità di organizzatori di eventi facendoci capire quanto devono essere pluriennali e se noi pensiamo alla partenza della Vuelta dell'anno prossimo siamo in dirittura d'arrivo per portarla a casa, ma dobbiamo collegare a questo le Atp Finals per le quali avremo due anni di prosecuzione”.