"Riprendiamoci il quartiere": nel centro storico di Cuneo cartelli per l'assemblea spontanea in piazza Boves

Cartelli affissi alle vetrine degli esercizi commerciali e ai portoni di ingresso dei palazzi. Chiamano residenti, commercianti e artigiani "alla resistenza" e a riprendersi il quartiere di Cuneo centro storico, Coni Veja.

L'appello è ad essere presenti il prossimo 4 luglio, alle 19.30, in piazza Boves, al centro della piazza, per una riunione pacifica, civica, spontanea e apolitica, "per difendere i nostri diritti a garanzia di una città migliore per tutti".

Un'iniziativa che punta a raccogliere le firme da allegare un documento da presentare a Prefetto, Questore e sindaca di Cuneo, con la richiesta di agire per garantire sicurezza e legalità in una zona del capoluogo dove il problema non è più la "mala movida", ma il degrado e la delinquenza.

Promotore dell'iniziativa, a cui hanno aderito in tanti, è Silvio Falco, residente di via Alba con affaccio su via Bonelli. Perché il problema del degrado non riguarda solo piazza Boves, ma tutto il quartiere attorno ai Giardini Fresia.

Spaccio, degrado, vandalismo, bivacchi molesti, aggressioni, alcol e droga consumati a tutte le ore.

Tutti insieme, cercheranno un modo per combattere il degrado del centro storico, per riprendersi il quartiere. "Ora è il momento di riappropriarci degli spazi pubblici con una pressione della cittadinanza che ribadisca il diritto alla sicurezza e alla legalità, per promuovere la partecipazione critica alla vita pubblica e il confronto e la discussione con gli interlocutori istituzionali responsabili di garantire la sicurezza, il decoro, la convivenza civile, la tutela della qualità della vita e della salute, dell'ambiente e per consentire la fruibilità dei beni e degli spazi comuni".

E' probabile che all'iniziativa partecipino anche numerosi consiglieri comunali, che spesso hanno sollevato la questione della sicurezza di piazza Boves, soprattutto. Così come non si esclude la presenza di alcuni rappresentanti della Giunta.