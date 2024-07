Ascom Bra, il direttore Barbero fa il punto sul commercio in vista dei saldi: "Abbiamo patito il clima sfavorevole"

Questo sabato iniziano i saldi in Piemonte: come ci arrivano le attività commerciali locali? Ne parliamo con Luigi Barbero, direttore Ascom Bra:

"Le attività legate alla stagionalità, soprattutto l’abbigliamento, hanno patito una Pasqua anticipata e questo clima particolare, con una primavera molto piovosa e un’estate che tarda a partire. Questa stagione, per noi la più importante, non è stata dunque aiutata dal fattore meteorologico: arriviamo ai saldi in una situazione diversa da quella auspicata. Anche il turismo, dopo essersi ripreso dal Covid, è stato in parte penalizzato dal clima, freddo ancora oggi. Appena parte la stagione vera e propria, da fine luglio, le previsioni sono comunque di una tenuta se non di un ulteriore crescita".

Concentrandosi poi sul braidese, Barbero segnala un saldo positivo, tra aperture e chiusure, "fermo restando il contesto generale con luci e ombre: gli interessi scesi ma troppo poco, il clima internazionale non favorevole. D’altro canto, i consumi energetici sono tornati a una relativa normalità. La situazione rimane sotto osservazione con elementi di criticità".

Una volta finiti i saldi, occhi puntati sul prossimo grande appuntamento: la nuova edizione di Bra’s, che si terrà dal 19 al 22 settembre.