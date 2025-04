Legionellosi: prevenire è un dovere per la salute di tutti

La salute collettiva passa anche da ciò che non vediamo. Tra i rischi invisibili ma potenzialmente gravi vi è la legionellosi, un’infezione polmonare causata dal batterio Legionella pneumophila, presente in ambienti acquatici naturali e artificiali. Questo batterio può proliferare negli impianti idrici e di climatizzazione se non correttamente gestiti. I luoghi a rischio sono molti: condomini, case di riposo, strutture sanitarie, palestre, hotel, aziende e ambienti pubblici.

La prevenzione non è solo un obbligo normativo ma un atto di responsabilità verso la salute delle persone. Gli anziani, gli immunodepressi e le persone con patologie pregresse sono particolarmente vulnerabili. Per questo è fondamentale affidarsi a professionisti che sappiano valutare i rischi, monitorare gli impianti e mettere in atto un protocollo di controllo efficace.

Alpiclima, realtà specializzata nel trattamento dell’aria e dell’acqua, propone un Protocollo di controllo del rischio legionellosi strutturato e conforme alle normative vigenti. Un servizio indispensabile, non solo per garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli impianti, ma anche per tutelare legalmente chi gestisce gli edifici.

Attraverso sopralluoghi tecnici, analisi di laboratorio, valutazioni del rischio, redazione del Documento di Valutazione e piani di controllo e manutenzione, Alpiclima accompagna il cliente in ogni fase del processo. La forza dell’azienda è l’esperienza unita all’attenzione verso la salute delle persone e la sostenibilità ambientale.

Scegliere Alpiclima significa scegliere la sicurezza, la professionalità e un'esperienza nata nel lontano 1977.

Alpiclima srl si trova in

viale Rimembranza 8/3 - 12084 Mondovì (CN)

via Cuneo 18 - 12045 Fossano (CN)

Telefono 0174-551486

Sito internet: www.alpiclima.it