Armando Vivai: 70 anni di passione per il verde

Settant’anni di attività non sono solo un traguardo, ma una storia avvincente che parla di una famiglia unita, mossa da una passione travolgente per la natura e le piante. Armando Vivai, nato nel cuore della provincia di Cuneo, celebra oggi sette decenni di progetti meravigliosi, esperienza consolidata e un legame indissolubile con il territorio. Dai primi passi negli anni Cinquanta a oggi, questa realtà florovivaistica si è evoluta senza mai perdere la sua essenza: l’amore per il verde.

Gli albori: un uomo, una Jeep e un sogno

Tutto inizia negli anni Cinquanta, quando Raimondo Armando, nel cuore della provincia Granda, si occupa di disinfestare le piante nei frutteti dell’area saluzzese. Con spirito intraprendente, decide di ampliare la sua attività: acquista una vecchia Jeep dell’Esercito Americano, la trasforma montandovi un bidone in ferro e qualche spruzzatore e inizia a girare per le cascine, offrendo i suoi servizi. È così che Raimondo si afferma come “il professionista delle piante”, un nome che presto diventa sinonimo di affidabilità e competenza.

Con il passare del tempo, i frutteti del saluzzese crescono e con essi le esigenze dei proprietari. Non basta più solo disinfestare: serve approvvigionare nuove piante. Raimondo coglie l’opportunità e si reinventa commerciante, importando alberi dalla Toscana. Questi arrivano in treno fino alla stazione di Verzuolo, da dove lui li distribuisce in tutto il territorio. Ma il suo sogno non si ferma qui: dalla cura del verde al commercio, il passo successivo è produrre autonomamente le piante.

La nascita del vivaio e l’impronta di una famiglia

Con il sostegno prezioso della moglie Angela, Raimondo dà vita a un piccolo vivaio di proprietà. È l’inizio di un’avventura che, senza saperlo, getta le basi per una delle realtà florovivaistiche più importanti della provincia di Cuneo. La passione per le piante diventa un’eredità di famiglia, destinata a coinvolgere le generazioni future. Silvio, figlio di Raimondo, sceglie di seguire le orme del padre e approfondisce le sue competenze alla Fondazione Minoprio, vicino a Como. Qui matura una visione chiara: “Un giardino è la stanza in più. È fatto per essere vissuto, non solo guardato. Anche in piccoli spazi si possono creare grandi emozioni”. Questa filosofia guida la famiglia Armando nel trasmettere emozioni attraverso fiori e piante, allestendo spazi verdi con professionalità e gusto.

Una legacy che cresce: il Garden Center di Verzuolo

Anche dopo la scomparsa di Raimondo, la famiglia non smette di credere nel progetto. Nel 2010 arriva un nuovo traguardo: l’apertura del Garden Center di Verzuolo, una struttura di 4 mila metri quadrati che ospita una delle più ampie esposizioni di verde in Piemonte.

Guidato dalla terza generazione, questo polo florovivaistico impiega circa 25 persone tra soci, addetti alla vendita, progettisti e manutentori. L’obiettivo è chiaro: offrire servizi sempre più innovativi e all’avanguardia, mantenendo viva la tradizione.

Armando Vivai oggi: 70 anni e un futuro verde e luminoso

Oggi Armando Vivai compie 70 anni ma li porta con una vitalità sorprendente. La sua attività si articola in diverse anime, sempre più apprezzate perché sempre tutte accomunate da una infinita passione per il verde:

Progettazione e realizzazione di giardini e aree verdi, con uno stile unico e riconoscibile;

Produzione e vendita di piante di ogni varietà;

Gestione accurata del Garden Center, un punto di riferimento per il mondo del verde, con un’offerta che spazia dalla cura del giardino a oggettistica, fiori veri e artificiali, fino a decorazioni per la casa;

Allestimenti floreali per eventi di ogni tipo, curati nei minimi dettagli.

Settant’anni di storia non sono solo un numero, ma il racconto di una famiglia che ha fatto della natura la sua missione. Armando Vivai guarda al futuro con la stessa passione degli esordi, pronta a continuare a seminare bellezza e innovazione nel cuore del Piemonte.

Armando Vivai · Via Provinciale Cuneo, 71 · VERZUOLO (CN) · Tel 0175 86468​

info@armandovivai.it - www.armandovivai.it