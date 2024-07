Noleggio auto a lungo termine: l’alternativa più recente ai ritardi di consegna dei veicoli

Chiunque abbia cercato di acquistare un’auto nuova dal 2020 in avanti si è scontrato con un problema sempre più frequente: mastodontici ritardi di consegna dei veicoli, senza considerare quelli sull’acquisto di pezzi specifici, magari necessari per una riparazione particolare.

Abbiamo analizzato meglio le motivazioni alla base di questo fenomeno, e abbiamo individuato una soluzione decisamente immediata per aggirare il problema. E quella soluzione si chiama noleggio a medio e lungo termine!

Covid, logistica e chip introvabili

Siamo proprio nel 2020: con lo scoppio della pandemia molte fabbriche, anche di micro-componentistica per le vetture, sono costrette a chiudere o a rallentare di molto la produzione.

Nonostante l’emergenza pandemica sia effettivamente rientrata in tutto il mondo, il ciclo di produzione non è più strutturalmente solido come all’origine: i pochi componenti prodotti vengono venduti più spesso a chi produce elettronica di consumo (cellulari, tablet, macchine fotografiche, elettrodomestici) perché queste aziende sono disposte a pagarli più di quanto non facciano molte case di produzione automobilistiche.

Qui c’è il primissimo problema: la catena produttiva è intasata, gli accordi economici tra principali importatori ed esportatori sono saltati e le produzioni vengono dirottate su settori più remunerativi.

Ad aggiungersi a questo problema c’è l’ordine logistico: tra confini chiusi per il Covid e peggioramento delle condizioni di transito dovute allo scoppio della guerra in Ucraina prima e alla crisi del Medioriente dopo, i trasportatori hanno sempre più difficoltà a far arrivare le componenti nelle fabbriche di auto dove sono necessarie, con lunghi rallentamenti delle liste d’attesa.

Il nodo della questione sembrano essere proprio questi chip. Il sito EconomyUp ha stilato un articolo molto dettagliato sul chip shortage, che ti consigliamo di leggere qui per saperne di più.

Stimiamo infatti che in un’auto di recente concezione ne possano servire oltre 3000! Pensa a quanta strada devono fare i materiali prima, fino alle fabbriche di produzione, che devono poi distribuire i chip ai propri clienti, che li devono lavorare e assemblare nelle auto per renderle pronte per la consegna. Insomma: la mancanza di un pezzo così apparentemente piccolo, ha bloccato tutta la catena dell’automotive.

Le soluzioni

Il singolo consumatore, va da sé, non ha la possibilità di intervenire direttamente sul problema globale che affligge produttori e settore automotive. Quel che possiamo fare è investire in una soluzione a medio-termine che ci permetta, quantomeno, di utilizzare l’auto per le nostre necessità quotidiane.

Se il prestito è praticabile per pochi giorni nella maggior parte dei casi, e utilizzare una vettura vecchia e forse priva di tutte le garanzie di sicurezza è una strada da evitare, non rimane altro che pensare al noleggio di macchine a lungo termine, per lo meno in attesa dell’arrivo della vettura desiderata.

Questa modalità è generalmente molto più rapida dell’acquisto, e in circa 60/70 giorni dalla sottoscrizione del contratto è possibile iniziare ad utilizzare il veicolo. Se parliamo di aziende è poi necessario ricordare che una grossa parte delle spese sostenute per la rata mensile e per l’IVA possono essere detratte. E come non dire, poi, che la rata del canone di noleggio è omnicomprensiva di qualsiasi spesa prevista e imprevista per l’uso dell’auto, a parte quella del carburante: si tratta quindi di una modalità che permette, per i mesi necessari, di contenere al massimo le spese e di evitare qualsiasi genere di brutta sorpresa!