Rinviato per meteo il film “Ticket to Paradise” che apre la rassegna di cinema all’aperto a Saluzzo

A causa del tempo incerto, è stata rinviata la proiezione del film “Ticket to Paradise” che questa sera (mercoledì 3 luglio) a Castellar, avrebbe dato avvio alla seguitissima rassegna di "Cinema all’aperto", appuntamento immancabile nel calendario di Saluzzo Estate promosso dalla Fondazione Bertoni.

La pellicola di Ol Parker, uscita nelle sale nel 2022 con Julia Roberts e George Clooney protagonisti, verrà riprogrammato in una data di agosto.

La rassegna continuerà nelle settimane di luglio, il mercoledì, in quartieri diversi della città con proiezioni ad ingresso gratuito.

Mercoledì 10 luglio, il cinema sotto le stelle sarà al parco Tapparelli con il film “Non così vicino”, mercoledì 17 luglio a Cervignasco dove si proietterà “Trolls 3 – tutti insieme”, mercoledì 24 luglio: gli spettatori, in via Pignari (giardini Via Lattanzi) potranno vedere “Stranizza d’amuri” e ancora mercoledì 31 luglio, presso i giardini Hans Clemer, verrà proiettata la pellicola “Barbie”.

La rassegna proseguirà ad agosto,mercoledì 7, a borgo Maria Ausiliatrice con il film “Super Mario bros – il film”. A breve verrà comunicata la data del film d’avvio “Ticket to Paradise”.