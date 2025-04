Entusiasmo e creatività all'esposizione di Lego di Alterlego a Fossano

Continua oggi pomeriggio, dalle 14:00 alle 18:00, presso i locali della Società Operaia in via Roma 74 a Fossano, l'entusiasmante esposizione di Lego organizzata dall'associazione Alterlego. L'evento, gratuito e aperto al pubblico, ha già attirato numerose famiglie e appassionati, creando un'atmosfera di creatività e condivisione.

Tra i protagonisti della manifestazione, spiccano i bambini, veri artisti in erba del mondo Lego. Grazie all'impegno del socio Giorgio Stella, molti piccoli costruttori hanno avuto l'opportunità di esporre con orgoglio le loro straordinarie creazioni, che stanno incantando grandi e piccini.

L'iniziativa ha coinvolto non solo i soci di Alterlego, ma anche amici, compagni di scuola, colleghi di lavoro e numerosi nonni e zii, che stanno partecipando numerosi per ammirare le opere dei bambini. Per rendere l'evento ancora più speciale, è stata allestita un'area dedicata al gioco libero, dove i più piccoli possono divertirsi e dare libero sfogo alla loro fantasia.

L'inaugurazione dell'esposizione, avvenuta con grande successo, ha visto anche la presenza degli Assessori del Comune di Fossano, Giacomo Pellegrino e Danilo Toti, a testimonianza dell'importanza di questa iniziativa per la comunità locale.

Un evento imperdibile per gli amanti dei Lego e per chi desidera trascorrere un pomeriggio all'insegna del divertimento e della creatività.