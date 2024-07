LVIA, lunedì 8 luglio la presentazione del Bilancio Sociale 2023

Si terrà lunedì 8 luglio, dalle ore 17:30 alle 19:00, presso il Salone d'Onore del Municipio di Cuneo - via Roma n° 28, la presentazione del Bilancio Sociale 2023 di LVIA, realtà impegnata in progetti di sviluppo e solidarietà in Africa. Durante l'evento verranno illustrati i principali risultati raggiunti dall'Associazione relativi all’anno 2023, evidenziando l'impatto delle iniziative realizzate in vari settori di intervento, tra cui acqua e igiene, sistemi alimentari sostenibili e inclusione sociale.

La presentazione offrirà una panoramica dettagliata delle attività svolte e delle risorse impiegate, mettendo in luce la trasparenza e l'efficacia degli interventi effettuati. Particolare rilevanza sarà data agli interventi di sicurezza idrica, poiché proprio nel 2023 è ricorso il ventesimo anniversario della campagna LVIA "Acqua è Vita" per il diritto all'acqua. Per celebrare questo importante traguardo, l’Associazione ha rilanciato il proprio impegno con nuove iniziative, coinvolgendo cittadini e aziende del territorio.

L'incontro vedrà la partecipazione del Presidente LVIA Alberto Valmaggia, del Segretario Generale Riccardo Moro e del Resp. dell’Ufficio Progetti Italo Rizzi. Sarà un'importante occasione per rendicontare, ai soci e alla comunità, l'impegno dell'associazione e per rafforzare il dialogo con partners e sostenitori, consolidando così la fiducia e la trasparenza nelle attività svolte.