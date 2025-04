Da Cuneo a Fossano, più di 30 ragazzi in viaggio su carrozze trainate da cavalli: oggi la prima tappa del "Paradriving"

E' partita da Cuneo, da piazza Foro Boario, dopo una bella colazione all'Open Baladin, la prima tappa di un’avventura di inclusione e passi di libertà: il “Paradriving Piemonte 2025 - ruote e zoccoli”, promosso dall’associazione “Le Terre di Wendy” equitazione e riabilitazione di Caraglio e dal Centro Ippico Equi Maresco di Savigliano.

Un viaggio in carrozza che si svolgerà dall’1 al 5 aprile e porterà una piccola “carovana” da Cuneo a Torino con tante tappe intermedie, inframmezzate dalle pause pranzo.

Oggi, alla partenza, c'erano più di 30 ragazzi seguiti dal Consorzio socio assistenziale del Cuneese. Lungo il parco fluviale, raggiungeranno Fossano a bordo di carrozze che replicano i modelli di un tempo ma con tutte le tecnologie moderne, a partire dal sistema frenante. Ad augurare un buon viaggio l'assessore al Parco Fluviale Gianfranco Demichelis, a cui gli organizzatori, in particolare Adamo Martin, titolare del maneggio saviglianese, ha consegnato una piccola statua raffigurante un cavallo, a ricordo dell'evento.

Nel corso delle tappe, tanti altri ragazzi potranno vivere questa avventura che, in totale, ne coinvolgerà circa 350.

Da Fossano, il viaggio proseguirà su strade secondarie e in alcuni tratti lungo l’Antica Via Reale dei Savoia, nel pieno rispetto della sicurezza e del benessere di cavalli e passeggeri.

Questa iniziativa unica, dedicata alla promozione dell’inclusione attraverso lo sport equestre, si prefigge di coinvolgere ragazzi con disturbi dello spettro autistico e disabilità mentale e intellettiva in un viaggio di oltre 100 chilometri attraverso il suggestivo paesaggio piemontese, offrendo l’opportunità di vivere esperienze ad alto impatto emotivo.

L’obiettivo, oltre alla sensibilizzazione sui temi di disabilità e inclusione, sarà avvicinare i ragazzi diversamente abili al Paradriving, una disciplina olimpica dedicata ai portatori di disabilità, che attraverso l’uso della carrozza e di aiuti specifici per ogni patologia possono competere con i non portatori di handicap.

Il Paradriving è contagioso, come i sorrisi e la gentilezza.

Tappe del viaggio

Ecco il programma completo del “Paradriving Piemonte 2025 - Ruote e zoccoli”, un’avventura d’inclusione e passi di libertà (gli orari sono indicativi e potrebbero variare):

martedì 1° aprile: ore 9 Cuneo, partenza dal Baladin (piazza Foro Boario); dalle 12 alle 14 Castelletto Stura, Circolo A.C.L.I. (via Cuneo); ore 17.30 Fossano, centro ippoterapico Caramatti;

mercoledì 2 aprile (Giornata mondiale della Consapevolezza sull’Autismo): ore 11.30 a Genola dalle scuole (via san Ciriaco); dalle 12 alle 14 Genola dal teatro della carne (via Garetta); ore 16.30 Savigliano, piazza Santa Rosa, Equi Maresco Spettacolo circo Fuma che N’duma (via Maresco, 18);

giovedì 3 aprile: ore 9 Savigliano, piazza Santa Rosa; ore 11 Marene in piazza, dalle 12 alle 14 presso il Ramè (via Tetti Magna Rame); ore 17.30 Bra, piazza Caduti Nassiriya, ore 19 presso i cavalieri del Bandito (piazza Giovanni Arpino);

venerdì 4 aprile: ore 10 Caramagna; dalle 12 alle 14 Carmagnola, Convento di San Grato; ore 18 Santena, Centro ippico (via Tetti Agostino);

sabato 5 aprile: ore 8.30 Trofarello in piazza; ore 9.30 Moncalieri, piazza Borgo Navile; a Torino la carovana transiterà nel parco delle Vallere dalle 10, parco del Valentino fino all’altezza del castello del Valentino, arrivo in piazza Vittorio Emanuele alle ore 12.30.