Calcio Serie D: ufficiale, Gabriele Quitadamo torna al Bra

Importante innesto per il Bra di Fabio Nisticò.

Tornerà infatti a vestire la maglia giallorossa Gabriele Quitadamo, esperto ed affidabile difensore classe '94.

LA NOTA UFFICIALE DELL'A.C.BRA

Non c'è due senza tre! Il primo "colpo" del mercato in entrata del Bra 2024/2025, è il graditissimo ritorno di Gabriele Quitadamo. Il poliedrico difensore torinese '94, è alla sua terza esperienza con la casacca giallorossa: 2018/2019 e 2021/2023, le precedenti. Nell'ultima annata sportiva, in D, ha giocato con l'ex RG Ticino. Qualità, duttilità, grande cuore e spirito di squadra, a servizio di mister Fabio Nisticò e dello staff tecnico.