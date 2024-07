Europei di nuoto, Sara Curtis vince l'oro nei 50 dorso e batte il suo record personale

Oro per Sara Curtis agli Europei di nuoto di Vilnius

Una giornata storica per la diciasettenne Sara Curtis che ha dominato tra gli applausi i 50 dorso ai campionati Europei di nuoto in corso a Vilnius, in Lituania.

La giovanissima saviglianese, in testa sin dall’ingresso in acqua dopo una semifinale in cui ha tenuto il freno a mano tirato, ha posto il sigillo sul suo nuovo record personale facendo registrare uno strepitoso 27”94, abbattendo così il muro dei 28 secondi.

Non solo. La Curtis è stata anche la trascinatrice del quartetto azzurro nel 4×100 stile libero mista formato da D’ambrosio, Ballarati, Stevanato e, appunto, la cuneese. Partendo da corsia 4 è stato grazie a Sara che le italiane sono riuscite a respingere l’assalto della Germania nel finale, andando a firmare il record dei campionati in 3’28”34.