Boves piange “Franco” Cerato, ex referente dello Stato Civile del Comune

In lutto la comunità di Boves per la scomparsa di Francesco “Franco” Cerato. Classe 1948 e per decenni referente dello “Stato Civile” del Comune, è scomparso martedì 2 luglio all’istituto climatico di Robilante.



Bovesano d’origine, dopo la pensione è diventato attivo collaboratore della parrocchia e delle iniziative culturali di frazione Mellana. Viene ricordato, in paese, come una figura sempre sorridente, disponibile e generosa.



Lascia la moglie Palmira, la figlia Elena e i cognati Bruno e Lorenzo. Il funerale si terrà nella parrocchiale di San Bartolomeo oggi (4 luglio) alle 15. Poi la tumulazione nel cimitero cittadino.