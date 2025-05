A Treiso il cuore batte per il Libano: raccolta solidale per la missione Unifil

Una grande dimostrazione di generosità e partecipazione ha coinvolto nei giorni scorsi il Comune di Treiso, che ha promosso una raccolta solidale in favore della missione Unifil in Libano, a sostegno delle popolazioni colpite dalla guerra. L’iniziativa è nata in collaborazione con il 2° Reggimento Alpini della Brigata Alpina Taurinense di Cuneo, in partenza per la missione a partire dal secondo semestre del 2025.

Il materiale raccolto è stato caricato a bordo del container dal personale dell’Esercito, che ha raggiunto il paese per il ritiro. Un risultato oltre ogni aspettativa: “Il container era davvero stracolmo”, ha commentato con soddisfazione il sindaco Andrea Pionzo, presente al momento della consegna.

La raccolta ha coinvolto l’intera comunità: materiale sanitario (inclusi farmaci a lunga scadenza), forniture scolastiche, vestiario per adulti e bambini in ottimo stato, giocattoli, anche usati ma puliti e integri. Tutto ciò è stato donato con attenzione e cura dai Treisesi, dai cittadini di Barbaresco, Trezzo Tinella, Neviglie, dalla Caritas di Neive, dall’associazione Proteggere Insieme (con Roberto Cerrato e Cristina Rolando) e dagli Alpini di Treiso.

“Il Comune di Treiso è orgoglioso di essere stato promotore di questa splendida iniziativa”, ha aggiunto il sindaco. “Vogliamo ringraziare di vero cuore tutte le persone che si sono fatte prossime con la loro generosità. In particolare, un ringraziamento sincero a Stefania Quaglia, che si è occupata con profonda dedizione dell’intera organizzazione: dai contatti alla logistica, fino al lavoro pratico di preparazione e smistamento dei materiali". “Il bene compiuto verso chi soffre non chiede ricompensa,” ha scritto l'Amministrazione Comunale sul proprio profilo Facebook. “Si nutre della luce che lascia negli occhi di chi lo riceve.”