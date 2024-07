Missione compiuta: Andrea Lanari ha attraversato a nuoto lo Stretto di Messina

Martedì 2 luglio, resterà una data storica per il marchigiano Andrea Lanari, che in 1 ora 26 minuti e 26 secondi ha attraversato a nuoto lo stretto di Messina.

Invalido del lavoro a causa di un incidente capitatogli nel 2012 all’interno dell’azienda metalmeccanica in cui lavorava, Andrea ha perso entrambe le mani e da tempo si dedica alla “Formazione alla Sicurezza”, portando la propria testimonianza nelle aziende, nelle scuole e in eventi come questo, in cui risulta possibile diffondere proprio i concetti di consapevolezza del rischio e di lavoro sicuro.

Seguito e incoraggiato dai suoi supporter, da un’equipe medica e da Giacomo Sardo, laureando tirocinante presso la Giesse Logistica S.p.A di Castellinaldo d’Alba, Andrea ha anche fatto a meno delle sue protesi, nuotando nelle acque piuttosto mosse e nelle correnti dello stretto, da Messina (Capo Peloro) a Cannitello – Villa San Giovanni, con qualche momento di difficoltà, ma con una determinazione incrollabile, che gli ha permesso di portare a termine la sfida.

Lo testimonia proprio il giovane Giacomo Sardo: “È stata una grande emozione poter vivere questa giornata meravigliosa al fianco di un uomo così incredibile. Al mattino abbiamo avuto paura di non riuscire a svolgere l’impresa, a causa del maltempo, che per fortuna verso le 9 ha dato tregua permettendo il regolare svolgimento della manifestazione. Avendo avuto la possibilità di vivere l’avventura in prima persona al fianco di Andrea, porto nel mio bagaglio di vita l’esempio di questo ragazzo, anzi supereroe, che ha mostrato a tutti che cosa significa forza di volontà e la voglia di vivere nonostante le difficoltà, nel suo caso l’incidente. Ringrazio A.N.M.I.L. per avermi dato tutto il sostegno in questi giorni ma ringrazio soprattutto la mia azienda, Giesse S.p.A., perché senza di loro non avrei avuto la possibilità di vivere tutta questa esperienza che mi ha permesso di crescere a livello sia lavorativo, ma soprattutto personale avendomi dato una grande lezione di vita”.

La Giesse Logistica S.p.A , azienda specializzata nella produzione di macchine e strutture quali porte rapide, tendostrutture amovibili e pedane di carico, con sede a Castellinaldo d’Alba ha offerto supporto all’imprese di Andrea Lanari, essendo da sempre attenta al miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo spesso eventi di diffusione della “Cultura della Sicurezza”.