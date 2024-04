Titolare della licenza ha lasciato l’Italia: la Polizia chiude sala scommesse a Fossano

Nell’ambito dell’attività di controllo degli esercizi pubblici nei quali viene svolta l’attività di gioco per mezzo degli apparecchi con vincita in denaro, predisposta sull’intera provincia, la Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Cuneo ha appurato varie violazioni presso l’attività di raccolta scommesse “Goldbet”, sita in viale Regina Elena 18/A a Fossano.

Lo comunica la Questura di Cuneo in una nota.

"Gli operatori di Polizia – si segnala – hanno accertato che il titolare della licenza di Pubblica Sicurezza, di nazionalità cinese, da diverso tempo ha lasciato l’Italia, contravvenendo all’obbligo normativo della sua presenza o di un delegato autorizzato del Questore, cedendo la gestione della sala giochi, con accordi verbali, a una persona non titolata in violazione degli articoli 8 e 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza".

Per tale motivo il questore di Cuneo ha emesso, d’urgenza, un provvedimento di revoca della licenza di Pubblica Sicurezza, decretando la chiusura dell’attività.

"Seguiranno ulteriori e analoghe iniziative su tutta la provincia nei confronti di locali ed esercizi pubblici da gioco", si fa ancora sapere dalla Questura.