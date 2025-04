Ceva, l'arte di strada al mercato del mercoledì

Arte di strada... al mercato. Questa la curiosa iniziativa che coinvolge il Comune di Ceva, con l'organizzazione e la regia della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. L'Amministrazione comunale cebana ha infatti aderito – concedendo il suo patrocinio non oneroso - al bando POP, proposto dalla Fondazione CRC, con l’obiettivo di sostenere gli enti culturali del territorio attivi in arti performative, fornendo loro degli strumenti per promuovere le proprie iniziative in luoghi solitamente “non convenzionali” per fare e sviluppare cultura, come le aree mercatali.

Lo scorso febbraio sono state proposte al Comune di Ceva delle “pillole” performative promozionali all’interno del mercato cittadino, dove gli artisti potranno promuovere la loro rassegna di eventi e animare l’area mercatale attraverso piccole interpretazioni di arti performative.

La Fondazione CRC, in collaborazione con il Coordinamento provinciale di Protezione civile, fornirà quindi al Comune una struttura mobile di dimensione 3 metri per 3, per svolgere attività (pubblica ed assolutamente gratuita) che vadano a sensibilizzare il pubblico del mercato su temi culturali e dell'arte di strada: la struttura verrà collocata nell’area adiacente al mercato del mercoledì in via Leopoldo Marenco, davanti alla palestra dell’Istituto Scolastico “A.Momigliano”.

Iniziativa interessante in un ambito particolarmente suggestivo, che saprà senz'altro animare e sensibilizzare il mercato cittadino e i suoi utenti.