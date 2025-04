Buona Pasqua dal nuovo Consiglio direttivo di Donne per la Granda [FOTO]

Il nuovo direttivo di Donne per la Granda e la socia Stefania Belmondo con Bebe Vio a Milano per il battesimo delle torce olimpiche

Buona Pasqua dal nuovo Consiglio direttivo di Donne per la Granda. L’assemblea si è riunita a Cussanio lo scorso 12 aprile per l’approvazione del bilancio e il rinnovo delle cariche sociali con importanti novità.

È Debora Cappellino la presidente designata a prendere il testimone di Giovanna Tealdi, che ha retto con impegno e dedizione l’associazione fin dalla sua fondazione nel 2010, portando le socie a quota 395, tutte residenti in località della provincia e del Piemonte, accomunate dal desiderio di contribuire alla crescita del territorio e del welfare della Granda.

Al suo fianco siederanno la vicepresidente vicaria Anna Messa di Bra, la vicepresidente Raffaella Gramaglia di Costigliole Saluzzo, la segretaria Laura Menardi di Cuneo, la tesoriera Maria Antonietta Veglia di Villanova Mondovì, le consigliere Silvia Ferrero di Monticello d’Alba (zona di Alba), Margita Marcovà e Gianna Bonardi di Bra (zona di Bra), Lorena Bellino ed Alessandra Carle di Cuneo, Laura Calcagno di Boves e Maria Luisa Ghibaudo di Vignolo, (zona di Cuneo), Raffaella Giuliano di Centallo (zona di Fossano), Tiziana Achino di Mondovì (zona di Mondovì), Silvia Perona di Revello (zona di Saluzzo), Elisa Reviglio di Racconigi (zona di Savigliano).

Completano il Consiglio che resterà in carica per il triennio 2025-2028, le socie referenti per determinati settori: Maria Teresa Ballauri (Donne del vino), Gabriella Cocciolo (sport), Silvia Gullino (stampa) ed Elisabetta Lora (settore agricolo).

Un grande applauso per loro, ma soprattutto per Giovanna Tealdi nominata all’unanimità presidente onoraria di Donne per la Granda, un’associazione culturale Onlus, apartitica ed apolitica, di cui è stata ideatrice e fondatrice, organizzando negli anni numerosi convegni ed eventi per far conoscere persone, in particolare donne, che si sono distinte nella valorizzazione del ruolo femminile in terra cuneese e piemontese.

Infine, i ringraziamenti. Alla consigliera Laura Menardi per aver creato, lavorando con l’aiuto della figlia Marta Spiridione, anche lei socia, il bellissimo roll-up di Donne per la Granda. È stato un lavoro impegnativo, con la bellissima fotografia fornita dalla consigliera Margita Marcovà, scattata dal marito Michele Busto vent’anni fa a Maddalene di Fossano, con uno splendido panorama del Monviso ed in primo piano un campo di papaveri rossi. Il bellissimo roll-up è frutto del lavoro concorde e sinergico delle socie. Grazie anche alla consigliera Lorena Bellino, che ha presentato il nuovo sito internet dell’associazione, arricchito dalla copiosa rassegna stampa che riguarda l’attività dell’associazione.

Nel corso della plenaria, la nuova presidente eletta Debora Cappellino ha ringraziato le vicepresidenti Anna Messa e Raffaella Gramaglia per l’appoggio che le hanno dimostrato e ha ringraziato le socie che l’hanno votata per la fiducia.

«Sono felice ed emozionata per questo nuovo incarico - le prime parole della Cappellino -. Guardiamo avanti senza dimenticare questi 15 anni di eredità che sono frutto del lavoro di tutte noi donne, ma in particolare di mia mamma, che mi ha preceduto alla presidenza. Abbiamo tanta energia e tanti progetti da realizzare in armonia ed in amicizia. L’ottimismo deve aiutarci per andare avanti e per cercare di coinvolgere sempre più donne all’interno della nostra associazione». Più forti insieme!

Donne per la Granda sugli scudi a Milano

Donne per la Granda sugli scudi a Milano lunedì 14 aprile. La socia e campionessa olimpica Stefania Belmondo era presente nel capoluogo meneghino come madrina delle nuove torce olimpiche delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. All’evento c’era anche, come seconda madrina, la campionessa paralimpica Bebe Vio. Le nuove torce olimpiche sono custodi di storie ed ambasciatrici di valori, testimoni silenziose del viaggio che ogni atleta compie per raggiungere l’eccellenza. Le torce, battezzate “Essential”, nella loro forma minimalista incarnano lo spirito olimpico: eleganza, purezza e centralità della fiamma, che rappresenta la luce interiore che guida ogni atleta.

Così la presidente di Donne per la Granda, Debora Cappellino: «Le Madrine scelte per questo appuntamento non potevano essere più emblematiche: a Milano c’erano Stefania Belmondo, l’ultima tedofora di Torino 2006 e la campionessa paralimpica Bebe Vio, la cui madre è di Borgo San Dalmazzo. Ci congratuliamo vivamente con la nostra “Stefy d’Oro”, che ha ben rappresentato il nostro sodalizio».