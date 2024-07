Alba: dall’8 al 13 luglio divieto di transito in corso Barolo per la realizzazione di una nuova condotta di scarico delle acque piovane

Lunedì 8 luglio inizieranno i lavori del progetto “Ripristino strade comunali: corso Barolo e strada Ballerini. Lotto 1”. L’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo collettore, realizzato in parte in fossato a cielo aperto e in parte in condotta dotata di tombini di ispezione e captazione delle acque meteoriche. Il tracciato prevede l’attraversamento di corso Barolo.

Il progetto mira a realizzare parte delle opere di mitigazione del rischio idraulico nella zona di San Cassiano. L'attuale rete di smaltimento ha mostrato ripetutamente criticità in occasione di forti temporali, causando notevoli danni alle attività della zona e un evidente pericolo per il transito sulla viabilità principale.

Durante l’esecuzione dei lavori, dalle ore 8.30 di lunedì 8 luglio fino a sabato 13 luglio, sarà interdetta la viabilità di corso Barolo in entrambi i sensi all'altezza di strada Ballerini.

Verrà comunque garantito il transito dei mezzi di trasporto pubblico e dei mezzi di soccorso su corsia dedicata a senso unico alternato regolata da impianto semaforico.

Il transito ciclabile e pedonale sarà deviato in ambo le direzioni sul percorso che si snoda nell'area verde lungo corso Barolo partendo da via Pieroni, strada Ballerini e ritorno su corso Barolo da via O. Gallina.