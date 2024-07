Castellinaldo d'Alba torna a celebrare la sua storia con la nuova edizione di "Castrum Aynaldi"

Anche quest’anno l’organizzazione di volontariato “Castrum Aynaldi” propone un’interessante manifestazione culturale per far conoscere le tradizioni, i personaggi, i monumenti e la storia di Castellinaldo d’Alba. Domenica 14 luglio, dalle ore 16, ci si potrà immergere in un’atmosfera medioevale nei giardini del castello e nelle sue adiacenze.



Nella cantina del castello si potrà visitare la mostra organizzata dalla scuola di ricamo “punto Cicin” e ammirare pregiati manufatti di artigianato locale. Nella chiesa della Santa Sindone, eccezionalmente aperta al pubblico, si potranno ammirare gli affreschi recentemente restaurati. Nel giardino inferiore del castello, il borgo di Alba “Patin e Tesor” di Alba, proporrà i suoi giochi medioevali e un piccolo laboratorio “FolkLab” per tutte le età sull’arte della bandiera e del tamburo, intervallato da spettacoli dal vivo con musici, sbandieratori e figuranti in costume.



Oltrepassando il cancello del castello e salendo fino al giardino superiore, si potrà ammirare il panorama e interagire con i rapaci del Centro di Falconeria ASD Hieramatra” di Montiglio Monferrato. In piazza Castello l’associazione “Vinaioli del Castellinaldo” offrirà una degustazione dei loro vini. Durante la giornata, saranno presenti stand di prodotti tipici castellinaldesi.



Dalle ore 20 si potrà partecipare ad una gustosa cena medioevale a cura del ristorante Belavista, che sarà intervallata da figuranti e musici in costume. Il costo della cena è di 35,00 euro a persona, vini esclusi; 15,00 euro ragazzi/e sotto i dieci anni. La cena potrà essere prenotata telefonando ai numeri 3493842035 (Elisa) e 3208364813 (Beppe).



In caso di maltempo, la manifestazione sarà annullata e la cena sarà ugualmente tenuta presso il ristorante Belavista nella Frazione Madonna dei Cavalli.