Luca Allasia è il nuovo presidente dell'AC Cuneo 1905 Olmo [FOTO]

Luca Allasia, 58 anni, socio e amministratore delegato della Carni Dock srl con sede a Lagnasco, è il nuovo presidente dell'AC Cuneo 1905 Olmo. Prende il posto, dopo tre anni, di Mauro Bernardi, oggi nel consiglio di amministrazione della Fondazione CRC.

Juventino nel midollo, è appassionato di sport: dal calcio al tennis, passando per il padel e il ciclismo. Segue il Cuneo Volley maschile A2: GRAN DOCK la Salumeria - Prosciutto Crudo di Cuneo fa parte degli sponsor.

Queste le sue prime parole: “Il club è solido, ben organizzato con idee, strategie e progetti ancora da realizzare sia per il settore giovanile, che per la prima squadra. Quindi ringrazio Mauro Bernardi, Valter Vercellone, Riccardo Andreis e tutta la dirigenza per la fiducia che hanno riposto in me”.

La conferenza è stata anche l'occasione per presentare gli acquisti già effettuati per la prima squadra, pronta ad affrontare il campionato di Eccellenza. Sono sei: Raffaele Bosio, difensore, classe 2004; Simone Cavalieri, portiere, classe 2005; Daniele Galfrè, centrocampista, classe 1992; Ettore Giraudo, difensore, classe 2006; Federico Giraudo, difensore, classe 1999; Giuseppe Ponsat, attaccante, classe 1995.

Per la prossima stagione Gabetti Immobiliare sarà Main Sponsor dell'AC Cuneo 1905 Olmo. Confermato anche Bongioanni Caldaie come sponsor per il terzo anno consecutivo.