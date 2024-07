Parigi 2024, ufficiale la squadra italiana di ciclismo: Elisa Balsamo nella spedizione olimpica azzurra

È ufficiale la squadra italiana di ciclismo che prenderà parte ai Giochi di Parigi 2024 da sabato 27 luglio a domenica 11 agosto.

Nella Sala Giunta del CONI a Roma, infatti, alla presenza del Presidente del CONI Giovanni Malagò e del Presidente della Federazione Ciclistica Italiana (FCI) Cordiano Dagnoni sono stati resi noti i nomi dei 24 azzurri (11 uomini e 13 donne) per le prove olimpiche di strada, pista, mountain bike e BMX racing.

Per le gare di strada sono stati selezionati Elisa Longo Borghini, Alberto Bettiol e Filippo Ganna per le due gare a cronometro e Alberto Bettiol, Luca Mozzato, Elia Viviani, Elisa Balsamo, Elena Cecchini, Elisa Longo Borghini e Silvia Persico per le due prove in linea.

In pista, quindi, riflettori puntati su Elia Viviani, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan, Manlio Moro e Simone Consonni in campo maschile e su Chiara Consonni, Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Martina Alzini, Martina Fidanza, Miriam Vece, Sara Fiorin e Vittoria Guazzini in quello femminile.

Nelle due competizioni di cross-country saranno protagonisti Luca Braidot, Simone Avondetto, Chiara Teocchi e Martina Berta mentre nel torneo maschile di BMX racing la scelta è ricaduta su Pietro Bertagnoli.