Pescatori per un giorno: un’attività speciale per gli ospiti del San Camillo di Dronero

Pescatori per un giorno. Il mese di luglio per gli ospiti dell’Ospedale San Camillo De’ Lellis di Dronero è iniziato con una gita in Archero, organizzata in collaborazione con l’ASD Pescatori Dronero.

L’associazione, nata nel 1955, festeggerà il prossimo anno i suoi primi 70 anni e conta al suo interno circa 120 soci. Tante le attività, tra le quali quella di andare nelle case di riposo della zona e coinvolgere gli ospiti nella pesca.

“Siamo già andati ad esempio a San Damiano e Stroppo - dice il presidente Gianfranco Morra - Lunedì con gli ospiti del San Camillo di Dronero abbiamo mostrato quello che facciamo ed è stata una giornata davvero emozionante!”. Con lui erano presenti i consiglieri Silvio Ferrero, Silvio Ferrero e Natale Salvaggione.

Alcuni anziani, che sono stati da giovani dei pescatori, hanno potuto rivivere così dei preziosi momenti, accompagnati dagli operatori e dai volontari.

“Mi ricordo ancora quando venivo a pescare, come passa il tempo - dice uno degli ospiti della struttura - Che bello essere di nuovo qui”. Riattivare la memoria, ma anche la percezione, i movimenti e le emozioni. Sentirsi parte attiva ancora, in un tempo diverso e per certi aspetti molto difficile della propria vita.

Sono diverse le attività che la struttura dronerese propone ai propri ospiti nel corso dell’anno. Attività organizzate sia al suo interno che all’estero come appunto quella in Archero, tutte finalizzate al benessere psicofisico ed alla socializzazione.

Preziosa è la figura del volontario, che mette a disposizione il proprio tempo libero ed è di supporto agli operatori.

In Archero la giornata di pesca si è conclusa con una trota in carpione, successivamente una gustosa merenda condivisa e con sorrisi che scaldano il cuore.