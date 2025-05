Emanuela Sandu è la vincitrice del primo concorso di arti grafiche Attilio Mussino per giovani illustratori

Giovedì 15 maggio si è riunita a Vernante la giuria del primo Concorso di Arti Grafiche Attilio Mussino per giovani illustratori under 30, indetto dal Comune di Vernante insieme a Noau | officina culturale, con il supporto della Pro Loco di Vernante, con il patrocinio dell’Istituto comprensivo di Robilante e sotto gli auspici del Centro per il Libro e la lettura.



La giuria, composta dagli illustratori e fumettisti Claudio Giordano, Marco Paschetta, Lorena Canottiere e da Sara Rubeis e Luisa Pellegrino di Noau | officina culturale, dopo un’attenta analisi dei lavori ricevuti secondo i seguenti parametri - aderenza al tema del concorso, riflessioni e rappresentazioni intorno al tema «ridere a crepapelle», originalità nell’affrontare il tema del concorso, efficacia narrativa del lavoro, padronanza della tecnica utilizzata - ha premiato con giudizio unanime l’illustrazione «Scoppiare dal ridere» di Emanuela Sandu, che ha saputo cogliere e trasformare lo spirito collodiano ironico e irriverente costruendo un’immagine dall’efficacia narrativa, completamente aderente al tema, divertente, tecnicamente precisa e originale. Nata nel marzo del 1998 in una piccola cittadina della Romania, Sandu è cresciuta a Roma, dove vive e lavora; è attiva anche nell'ambito della street art.



Oltre a vincere un premio in denaro di 500 euro, Sandu sarà ospite di Imaginé, piccolo festival della narrazione per figure, che si terrà a Vernante sabato 20 e domenica 21 settembre. Il tema dell'ottava edizione del festival sarà «Selvatico»: selvatico di pianta, che nasce spontaneamente e cresce e vegeta senza cure, ma anche ricoperto di selve, di piante selvatiche, e ancora di animale, che vive in libertà. Qual è il rapporto dell’uomo con il selvatico, con l’incontrollabile, non addomesticato e al contempo cos’è rimasto di quel selvatico nell’uomo e nel bambino? Il festival indagherà la selva montana e il nostro rapporto con piante e animali attraverso una serie di workshop e incontri per adulti, bambini e ragazzi insieme agli illustratori ospiti Irene Penazzi, Marco Paschetta e Chiara Raineri. Informazioni su www.festivalimagine.it .