Nuoto, Europei juniores: Sara Curtis d'argento con la staffetta mista mixed

Si è conclusa un’altra giornata di campionati europei junior di nuoto, cominciati martedì in Lituania.

Sara Curtis no stop: argento con la staffetta Mista Mixed.

La 4x100 mista mixed è seconda in 3'49"95, a quattro decimi dalla Gran Bretagna (3'49"55); terza la Lituania (3'50"23).

L'Italia parte bene con Daniele Del Signore (54"83), indietreggia in settima posizione dopo la rana (Irene Mati in 1'09"08), per poi recuperare con Daniele Momoni (51"64). Nella frazione conclusiva Sara Curtis (CS Roero) guadagna un'altra posizione con una frazione da 54’’40, mentre la Gran Bretagna difende la prima posizione con Hollie Widdows che chiude velocissima in 54"38.