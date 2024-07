Campionati Europei Volley Femminile U22: l'Italia dell'ex Cuneo Adelusi è tutta d'oro (VIDEO)

L'Italia di Marco Mencarelli sale sul tetto d'Europa! A Lecce le Azzurrine hanno conquistato la medaglia d'oro ai Campionati Europei di volley femminile categoria under 22. Un successo strameritato per l'Italia, che nella finalissima ha avuto la meglio di una mai doma Serbia per 3-0 (26-24; 25-18; 25-23). Azzurrine brave in tutti i fondamentali e ben orchestrate da una superlativa Eze. Ottime prove di tutte le ragazze di Mencarelli, in particolare di Nervini, autrice di una serie infinita di ace e dell'ex giocatrice del Cuneo Anna Adelusi.

Nel primo set l'Italia si era portata sul 24-21, ma la Serbia era riuscita ad annullare tutte e tre le chances azzurre, prima di capitolare sul 26-24. Sul velluto il secondo set, chiuso sul 25-18. Da batticuore, invece, il terzo e ultimo parziale, con le serbe recuperate solo nel finale. A fissare il punteggio sul 25-23 è ancora un ace di una splendida Nervini. Lecce, dunque, si veste d'oro e grazie a un tifo incandescente accompagna le Azzurrine al trionfo continentale.

Da ricordare che la medaglia di bronzo è andata alla Turchia, che nella "finalina" per il 3° e 4° posto a superato in scioltezza la Polonia con un netto 3-0 (25-16; 25-23; 25-17). Premi come migliori giocatrici anche per Eckl, Nervini, Eze e l'Mvp del Torneo Beatrice Gardini. Questa, invece, la formazione dell'Italia laureatasi Campione d'Europa: Eze, Adelusi, Nervini, Eckl, Costantini, Gardini, Ribechi, Acciarri, Marconato, Adriano, Giuliani, Bartolucci, Valoppi, Bellia. Allenatore: Marco Mencarelli; vice allenatore: Mauro Chiappafreddo.

Nel video l'ultimo punto del match: