Cuneo, caserma Cantore: contratto rispettato? Gli Indipendenti interrogano la sindaca

Ex infermeria caserma Cantore di Cuneo: tutto bene dal punto di vista dell’applicazione del contratto di gestione? A chiederselo – certamente collegandosi alla questione di tettoia Vinaj, che fino a qualche settimana fa condivideva con l’ex infermeria proprio il soggetto gestore – il consigliere comunale Giancarlo Boselli (Indipendenti), con un’interpellanza specifica.



Nell’interpellanza Boselli sottolinea come il contratto per la progettazione, realizzazione e gestione del fabbricato sia stato firmato l’8 luglio 2014 tra il Comune e il Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi, al quale il 4 agosto 2016 è poi subentrata la Exin Cantore srl che vede in Dario Dalmasso l’amministratore unico del socio unico della Exin, la Dama sas.



Il contratto prevede un investimento complessivo per la realizzazione di 2.383.324 euro, a fronte di un contributo pubblico di 2.000.000 di euro. La concessione, triennale, prevede un canone annuale di 12.000 euro+IVA che, aggiornato a oggi, sembrerebbe essere di 13.677,64 euro+IVA (per quanto riguarda i soli uffici, della superficie di 1.980,55 metri quadri.



Gli Indipendenti chiedono ormai da tempo una commissione consiliare dedicata all’analisi della gestione dell’immobile (ancora da convocare). E chiedono quindi se la sindaca ritenga opportuna o meno una ricognizione dei conti dell’intera operazione, e una verifica dell’applicazione del contratto.