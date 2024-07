"A Somano pannoloni per anziani introvabili e ordini in ritardo di mesi"

A sollevare un problema urgente, quello della mancata forniture di pannoloni e traverse, che sta colpendo diversi comuni cuneesi è stata anche Elena Clerico, consigliera di minoranza di Somano: "Al numero messo a disposizione per chiedere informazioni non risponde nessuno. Le farmacie non sanno più cosa rispondere agli anziani che hanno bisogno dei pannoloni e delle traverse. Attualmente gli ordini di giugno non risultano nemmeno confermati e la nuova azienda sta consegnando ora soltanto gli ordini di aprile".

Un problema legato al cambio di azienda fornitrice e appalto, trasferito dalle Asl direttamente alla Regione, che era stato affrontato nei giorni scorsi dal nuovo assessore alla Sanità Federico Riboldi: "L’Asl di Asti che gestisce la consegna dei presidi in tutto il Piemonte come capofila ha proceduto, per inadempienza dell’assegnatario, ad assegnare già a fine maggio l’appalto di distribuzione dei pannoloni al secondo aggiudicatario che si è subito attivato per subentrare nel servizio. In tempi molto rapidi si è riusciti a riorganizzare il servizio di consegna in farmacia e garantire le forniture a domicilio".

L'assessore Riboldi aveva spiegato che l'arretrato sarebbe stato smaltito entro la metà di questa settimana.