Castelnuovo di Ceva in festa per "Il pesce ritorna in collina": domani chiudono le prenotazioni, affrettatevi!

Ancora poche ore per prenotare il proprio posto per “Il pesce risale in collina”, amato appuntamento gastronomico organizzato dalla Pro loco di Castelnuovo di Ceva con il Comune.

“Anche quest’anno il pesce risale in collina - spiegano dalla Pro loco di Castelnuovo di Ceva - una manifestazione molto amata all’insegna del buon cibo e del divertimento che è resa possibile grazie anche agli Amici di Cogoleto che verranno a cucinare”.

La manifestazione sarà accompagnata venerdì 12 luglio dalle note di “Bruno Mauro e la band” per la serata danzante e sabato 13 luglio dalla musica di Radio Vallebelbo con il dj set di dj Jerry.

Il menù a base di pesce: antipasti, spaghetti allo scoglio, fritto misto, dolce acqua (30 eruo); possibilità di menù non di pesce (20 euro).

La prenotazione è obbligatoria entro il 9 luglio telefonando o inviando un messaggio WhatsApp ai numeri: 3479153662 - 3398069660