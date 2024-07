"Collisioni" sempre più sostenibile: cercasi volontari per la raccolta differenziata nella giornata di sabato 13 luglio

Il festival Collisioni, in collaborazione con l’assessorato alla Transizione ecologica e l’Assessorato al Protagonismo giovanile della Città di Alba, è alla ricerca di volontari per la giornata di sabato 13 luglio.

Chi deciderà di regalare tre ore del proprio tempo per contribuire a fare una buona raccolta differenziata si aggiudicherà un pass per il concerto.

Per candidarsi basta scrivere a prenotazioni@collisioni.it, lasciando il nominativo e la mail e indicando lo slot dell’orario prescelto tra 10-13, 13-16, 16-19. Per ogni slot ci sono al massimo 10 posti.

L’Assessore alla transazione ecologica Roberto Cavallo e l’assessore al Protagonismo giovanile Lucia Vignolo: “Le manifestazioni hanno sempre un impatto, ma con un’adeguata progettazione e partecipazione lo si può contenere. Collisioni, in questo senso, può essere una grande occasione di dialogo sui temi dell’ambiente, soprattutto con i giovani: l’ultimo concerto, in programma sabato 13 luglio, sarà una prova per un progetto più strutturato per le edizioni future”.