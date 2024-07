Le bioplastiche dall’amido di riso: l’alternativa green alla plastica

Ogni anno circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica finiscono negli oceani. Una cifra impressionante che arriva a 23 milioni di tonnellate se estendiamo il discorso a fiumi e laghi. Se non si interviene, questi numeri potrebbero addirittura triplicare entro il 2040. Questo scenario allarmante sottolinea l’urgenza di un cambio di rotta non solo nella gestione dei rifiuti, ma nella produzione stessa della plastica. Tra i migliori alleati in questa battaglia troviamo l’amido di riso, una risorsa naturale dalle molteplici applicazioni.

L’amido di riso è una sostanza che deriva dai chicchi di riso, ampiamente utilizzata in vari settori per le sue proprietà addensanti e stabilizzanti. Tuttavia, uno degli impieghi più promettenti dell’amido di riso è nella produzione di bioplastiche. Le bioplastiche a base di amido di riso sono infatti un'alternativa sostenibile alla plastica tradizionale, riducono l’uso di combustibili fossili e le emissioni di CO2. Queste bioplastiche sono biodegradabili, il che significa che si decompongono in modo naturale, riducendo l’impatto ambientale rispetto alle plastiche convenzionali che possono inquinare la terra e i mari per secoli.

La rivoluzione delle bioplastiche

Le bioplastiche ottenute dall’amido di riso possono completamente rivoluzionare il packaging: basti pensare a quanta plastica viene utilizzate nel settore alimentare per imballare frutta e verdura; ma possono essere impiegate anche nel settore farmaceutico e soprattutto sostituire gli articoli usa e getta come stoviglie e cannucce. Grazie alla loro biodegradabilità, queste bioplastiche rappresentano una soluzione ideale per chi ha a cuore il futuro del Pianeta. L’utilizzo dell’amido di riso per produrre bioplastiche quindi aiuta a ridurre l’accumulo di rifiuti di plastica, contribuendo a proteggere gli ecosistemi marini e terrestri.

Sacchetto SpA, un’azienda del Piemonte specializzata nella produzione di derivati del riso e del frumento, produce amido di riso di alta qualità che può essere poi utilizzato per realizzare bioplastiche.

Fondata più di settant’anni fa, Sacchetto SpA ha progressivamente orientato la sua produzione verso soluzioni che rispondono alle esigenze ambientali attuali, riuscendo a coniugare tradizione e innovazione, offrendo prodotti che rispettano l’ambiente senza compromettere la qualità e l’efficienza.

Come le aziende possono contribuire alla riduzione della plastica

In un mondo sempre più consapevole delle problematiche ambientali, l’impegno di Sacchetto SpA rappresenta un esempio virtuoso di come le aziende possono contribuire attivamente alla riduzione dell’inquinamento da plastica. La scelta di investire in tecnologie e soluzioni che salvaguardano l’ambiente non è solo una mossa strategica dal punto di vista economico, ma anche un gesto di responsabilità sociale. Infatti, Sacchetto SpA non solo offre prodotti anche in versione biologica, ma effettua anche controlli continui del processo di produzione per monitorare gli impatti ambientali e gestisce i rifiuti in modo da favorire il recupero e il riciclo, anziché lo smaltimento.

Oltre che per la produzione di bioplastiche, i derivati di Sacchetto SpA sono utilizzati in una vasta gamma di prodotti, che spaziano dal settore alimentare a quello farmaceutico, passando per il cosmetico e il cartotecnico.

L’impegno verso la sostenibilità e la massima qualità dei prodotti ha permesso all’azienda di ottenere riconoscimenti e certificazioni di qualità, confermando la sua posizione di leader nel settore.

In conclusione, l’amido di riso e le bioplastiche rappresentano una delle risposte più efficaci alla crisi dei rifiuti di plastica. Sacchetto SpA, con la sua dedizione alla sostenibilità e all’innovazione, si pone come un modello per altre aziende che desiderano intraprendere un percorso eco-sostenibile e fare la differenza per l’ambiente.