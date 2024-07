Vernante ospita due concerti imperdibili il 16 e 20 luglio

La prossima settimana, Vernante sarà il palcoscenico di due concerti straordinari che arricchiranno l'estate musicale del paese, in un'atmosfera di arte e cultura.



Il 16 luglio, in occasione del 70° anniversario della scomparsa di Attilio Mussino, celebre illustratore delle avventure di Pinocchio, Vernante renderà omaggio al grande artista con una giornata di eventi culturali e musicali. La giornata inizierà con tavole rotonde e discussioni tra studiosi dedicate alla vita e alle opere di Mussino. Gli incontri si terranno durante tutto il giorno, culminando nel concerto del Kosobate Quartet alle 18:30.

Il Kosobate Quartet ha come obiettivo principale quello di far conoscere al pubblico la magia del sassofono. Il quartetto, composto da quattro studenti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, presenta un repertorio che spazia dalla musica barocca alle più recenti contaminazioni tra melodie popolari e sonorità jazzistiche. Le musiche di Bach, Händel, Rossini, Iturralde, Williams, e Lauba ci guideranno in un affascinante viaggio alla scoperta di questo straordinario strumento.



Kosobate Quartet:

- Micaela Stroffolino - Sax Soprano

- Mariagrazia Massanova - Sax Contralto

- Sofia Ferraro- Sax Tenore

- Eugenio Enria - Sax Baritono



L'ensemble ha tenuto concerti in svariate rassegne culturali tra Piemonte e Liguria, partecipando a festival come MITO per la città e collaborando con associazioni culturali torinesi quali gli Amici

dell'Orchestra Nazionale della Rai e La Casa della Musica.



Il 20 luglio sarà la volta del FM Acoustic Duo, composto da Ferruccio Fusetti (chitarra e voce) e Monica Sampò (voce). Questo talentuoso duo intratterrà il pubblico con un repertorio che spazia tra il rock internazionale e la musica italiana. Tra gli artisti interpretati dal duo, troveremo nomi come Europe, Fleetwood Mac, The Police, Paolo Nutini, Muse, Bryan Adams, Mina, Elisa, Fiorella Mannoia e Annalisa. Il concerto si terrà alle 18:00 presso il Castello La Turusela, nell'ambito

del progetto Vitalità Senza Età di Prismadanza APS, dedicato all'invecchiamento attivo. Questo concerto acustico vuole essere un'unione generazionale e si invita il pubblico a raggiungere il

castello a piedi attraverso le passeggiate. Gli spettatori sono inoltre incoraggiati a portare una coperta e una merenda sinoira per godersi il concerto in modo conviviale.



Entrambi gli eventi sono ad ingresso libero e si terranno nella suggestiva cornice di Vernante, offrendo momenti di grande musica e cultura all'insegna della convivialità e della celebrazione delle

eccellenze artistiche locali.